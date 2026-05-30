Andy García arremete contra el castrismo: "Creen que el resto del mundo no tiene inteligencia para entenderlos"

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El actor cubanoamericano Andy García calificó de "arrogante y narcisístico" el punto de vista del régimen cubano, durante una entrevista en el Enrique Santos Morning Show, programa de radio hispana sindicado a nivel nacional que se emite en TÚ 94.9 FM, de Miami.

En el fragmento difundido en Instagram, García describió la lógica del castrismo como una postura de superioridad intelectual que desprecia al resto del mundo: "Es que tú no tienes la inteligencia para entender quiénes somos nosotros. Es un punto de vista tan arrogante y tan narcisístico".

El actor señaló que esa actitud ha sido la base de décadas de manipulación: "Ellos han engañado no solo al pueblo cubano, sino al mundo por muchos años. Y uno se da cuenta si uno viaja a través de los años y habla sobre Cuba, cómo el mundo y personas alrededor del mundo se han tragado las píldoras de la propaganda del castrismo".

Andy hizo referencia directa a Fidel Castro -"el que empezó toda esta tragedia"- como el origen de esa arrogancia ideológica que, según él, el régimen ha mantenido hasta hoy.

Las declaraciones del viernes se producen apenas 10 días después de que García se emocionara hasta las lágrimas en el Festival de Cannes, donde presentó su película "Diamond", fuera de competición.

Allí declaró que tiene "un agujero en el corazón" por Cuba y pidió la intervención internacional para liberar al pueblo cubano, afirmando que el 90 % de los cubanos pediría a otros países que "vengan e invadan nuestro país y desháganse de esta gente".

El activismo público de García en 2026 también incluye la canción "Que se vayan", lanzada el 3 de abril junto al cantante cubano San Miguel Pérez, en la que el actor puso su voz y su pluma al servicio de la libertad de Cuba.

García nació en La Habana en 1956 y se exilió en Miami cinco años después. Su denuncia del régimen ha sido constante a lo largo de décadas: en 2021 apoyó las protestas del 11J y respaldó la Marcha Cívica del 15N, y en 2022 clamó públicamente «¡Que viva una Cuba Libre!".

La entrevista completa está disponible en el canal de YouTube de Enrique Santos, donde García profundizó en su visión sobre la dictadura y el exilio cubano.