Madre cubana denuncia mala atención médica a su bebé en hospitales de La Habana

Una madre cubana denunció la pésima atención que recibió con su bebé de poco más de un año en varios hospitales de La Habana, a los que acudió desesperada por una rara enfermedad que presentaba el niño.

En una publicación de Facebook la internauta identificada como Rosanne Castro contó que en la madrugada del pasado 2 de febrero acudió con el pequeño al Hospital Docente Ginecoobstétrico de Guanabacoa "La Fátima" donde ni siquiera revisaron al pequeño para darle los primeros auxilios, a pesar de que llevaba 40° de fiebre con cambio de coloración en los pies, las manos y los labios.

“Sólo me preguntaron la edad del niño y al saber que tenía más de un año me dijeron que no lo podían atender”, explicó.

Fue entonces cuando decidió ir para el hospital Pediátrico de Centro Habana, donde sólo le hicieron un diagnóstico de rutina, y lo enviaron con vigilancia para la casa y abundante líquido.

La madre relata que el 4 de febrero regresó al mismo hospital porque el niño ya presentaba problemas respiratorios. “Le mandaron amoxicilina y para la casa nuevamente”, apuntó.

El 6 de febrero la mujer regresó al centro médico porque el menor tenía sangramiento nasal, y los dedos de las manos se le habían puesto morados, casi negros.

Post de Rosanne Castro. Facebook

“Esta vez sí me lo dejan ingresado en observaciones. Ahora, digo yo y pregunto, ¿si le pasa algo a mi hijo por una mala atención, por despreocupación de los médicos que se suponen que están capacitados para atender al paciente, darle los primeros auxilios y velar por la salud... que se supone que debo hacer?, cuestionó Castro, quien es madre de dos niños.

Indignada, pregunta “hasta cuando el pueblo de Cuba debe sufrir por toda la escasez y los absurdos tratos de todos y que tengamos que estar callados, sumisos”.

“Es un bebé que no habla, que no puede comunicar dónde le duele o qué le pasa… se supone que deben hacerle un chequeo completo para poder dar un diagnóstico más seguro ... Pero ni recursos en los hospitales hay”, subrayó.

Su caso es similar al de otras mujeres que en los últimos meses han denunciado negligencias, muchas veces fatales, en los hospitales del país.

El pasado 3 de febrero trascendió la denuncia de la muerte de una niña cubana de cuatro años por falta de asistencia médica. Sus familiares explicaron que no había con qué tratarla en los hospitales de La Habana: ni camas, ni oxígeno.

Asimismo fue noticia la sanción de varios galenos responsables por la muerte en enero de 10 bebés, debido a un presunto brote infeccioso en el Hospital Ginecoobstétrico Diez de Octubre, en La Habana.

En diciembre falleció el niño cubano de un año Dariel Aguilar Verdecia en un hospital de la provincia Granma, tres días después de que los médicos le diagnosticaran la presencia de un cuerpo extraño en las vías respiratorias y no hicieran nada para retirarlo.