Amigos defienden a Rebeca Martínez tras críticas por su "Porompompón"

Rebeca Martínez Foto © Rebeca Martínez De Cuba / Facebook

Miembros del sector artístico cubano y amigos de la vedette Rebeca Martínez salieron a defenderla tras las críticas que ha recibido por su tema "La habitación".

La canción, con la cual la artista se estrena en la música urbana, fue escrita, arreglada y producida por la recordada cantante cubana Tanya, y tanto la letra como el videoclip han generado muchísima polémica en las redes sociales.

El actor Erdwin Fernández Collado, a quien no le gusta el tema porque le parece hasta infantil, señaló que aunque a alguien no le guste una persona o lo que hace, no tiene derecho a burlarse de ella, a querer hacerla añicos o tratar de humillarla.

"Nunca uso la burla como arma o argumento, no me parece serio, no la soporto", dijo en su muro de Facebook.

Captura de Facebook / Erdwin Fernández Collado

El histrión aseguró que conoce a Rebeca hace muchos años y que sigue siendo bella, además de ser una artista talentosa y una mujer amable, educada, muy cariñosa y que no le hace daño a nadie.

"¿Que no te guste la canción? Ok. A mí tampoco me gusta. Pero no me burlo de ella, y mucho menos despliego ese veneno en cuanto a su edad. Edad tenemos todos, y que no llegarán a tener muchos siendo hermosa, educada y amable como Rebeca. A fin de cuentas, y no me importa que digan: ahí va la política. Muchos de los que se burlan de Rebeca, de una mujer, tienen prohibido, por ley, bajo pena de encarcelamiento, burlarse de su presidente y dirigentes, y lo acatan, lo aguantan y callan (y no me gusta la burla, no la soporto). Entonces, compórtense como seres humanos.

"Esto lo vi en Internet, y dice mucho: '¿Qué hay detrás de una persona burlona? La burla es una expresión de inseguridad. Todo maltratador verbal es una persona insegura. Tiene baja estima y siente miedo; por eso, necesita descalificar, criticar, burlarse, exagerar los errores ajenos como una forma indirecta de dejar en claro que a él o ella no le ocurrió lo mismo'. La libertad de expresión, es una cosa, la crítica es importantísima, pues para el público trabajamos... pero el bullying ni es libertad de expresión ni crítica", concluyó.

Por su parte, el crítico de arte Frank Padrón Nodarse afirmó que no ha visto el video de Rebeca, porque en YouTube solo salen los "habituales impresentables con el chisme y el chucho".

"De cualquier modo, ella es una amiga y una artista que respeto. Pongo el parche antes del grano", advirtió en su Facebook.

Captura de Facebook / Frank Eduardo Padrón Nodarse

También el presentador Frank Abel Gómez recordó en el post de Erdwin que en Cuba entrevistó muchas veces a Rebeca, y le tocó defender su imagen de gente que no la conocía y que hablaba tonterías de ella por seguir un estereotipo.

"Es una gran persona y que solo lucha por sobrevivir con su arte en el país que mata la cultura. Rápidamente haré una historia: una vez estando listo para salir en vivo, escuché a esta artista decir que le había tocado la cola del pollo y que al ir disfrazada nadie la reconoció. Realmente sentí compasión por una estrella de mi país que fue expuesta sin piedad. Sería ético respetar todas nuestras propuestas artísticas", afirmó.

Captura de Facebook / Frank Abel Gómez Bernal

Rebeca compartió el videoclip de "La habitación" en su muro de Facebook el viernes, pero este domingo, con 254 comentarios publicados, la artista limitó quién puede escribir otro más.

Captura de Facebook / Rebeca Martínez De Cuba

A pesar de las críticas, la vedette cubana está arrasando con el videoclip, en el cual hace gala de su sello de optimismo y alegría, y presume de envidiable figura y de sus conocidas aptitudes para el baile a sus más de 50 años.

El material fue realizado por la directora y fotógrafa May Reguera y junto a la cantante aparecen actores del grupo de teatro El Público.