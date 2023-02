Buscan a cubano desaparecido hace más de una semana

Nereyda Hernández pidió ayuda para encontrar a su hijo, Pedro Ezequiel Báez Hernández, que desapareció hace más de una semana sin dejar rastro.

"No he sabido nada, por favor, si alguien sabe algo me pueden localizar a los teléfonos +5358437922 y +5354142509", escribió la mujer en su cuenta de Facebook.

CiberCuba se puso en contacto con la familia para conocer más detalles del caso, pero hasta el momento de redactar esta nota no habían contestado los mensajes enviados.

Se desconoce si en Cuba existe un protocolo o sistema especial para el control y la investigación de las desapariciones, ya que el Ministerio del Interior (MININT) no ha hecho pública esta información.

Las denuncias de varios ciudadanos apuntan a que las desapariciones son atendidas por la sección de Búsqueda y Captura del MININT, la que también se encarga de encontrar y presentar a los prófugos ante la justicia.

Asimismo, hay quejas de familiares sobre la falta de información y transparencia en el proceso, que pueden estar meses sin recibir ninguna actualización del caso.

"Esto demuestra ―cuando menos― la existencia de un mecanismo imperfecto para tratar e investigar las desapariciones", lamentó el medio independiente elTOQUE.

Ante la falta de acciones concretas por parte de las instituciones cubanas y la divulgación de casos en medios de prensa oficiales, los ciudadanos acuden a las redes sociales para exponer su situación, con la esperanza de dar con el desaparecido.

En los últimos tiempos se ha notado un incremento en las denuncias públicas de desapariciones, que muchas veces terminan con un trágico desenlace, donde se lamenta la pérdida de una vida humana.

La presión sobre las autoridades cubanas hace que en determinados casos publiquen en medios oficiales algún tipo de declaración, aunque no hagan públicos todos los elementos del caso.

Desde la sociedad civil independiente de Cuba exige al gobierno que exista también un registro de desaparecidos, algo que tampoco existe en el país y que hace mucho más difícil el trabajo de acompañamiento a familiares y víctimas.