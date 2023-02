Autora del Porompompón de Rebeca Martínez: "Escribí esta canción por pura diversión"

Foto © Captura de Youtube / MY Reguera Studio

La autora de la canción "La Habitación", popularizada en redes como "el Porompompón" e interpretada por Rebeca Martínez, afirmó que la escribió "por pura diversión".

"Escribí ésta canción por pura diversión, vaya, por tirarme en otra piscina... y se me ocurrió Rebeca, que también se atrevió y parece que 'se formó'. Bueno, si las cosas traen polémica, entonces hay que apostar, que el que no apuesta, no goza", escribió en su muro de Facebook la cantante rockera cubana conocida por todos como Tanya.

Captura de Facebook / Tanyacubanrock

La artista cubana Rebeca Martínez ha arrasado en las redes con el videoclip de su nuevo tema, con el cual se suma a la fiebre de la música urbana.

En el video, se unen, además, la directora y fotógrafa May Reguera y la cantante Tanya, quien escribió y produjo la música.

El video está protagonizado por Rebeca y por actores del Teatro El Público. En él, la artista no defrauda a su público, presume de envidiable figura a sus más de 50 años y de sus conocidas aptitudes para el baile.

El nuevo éxito de Rebeca Martínez ha dado mucho de qué hablar y ha tenido no pocos detractores. Sin embargo, miembros del sector artístico cubano y amigos de la artista salieron a defenderla tras las críticas.

El actor Erdwin Fernández Collado, aunque reconoce que no le gusta el tema, señaló que aunque a alguien no le guste una persona o lo que hace, no tiene derecho a burlarse de ella.

La creadora de la canción, Tanya, emigró en 1993 a Estados Unidos para repatriarse la década siguiente en la isla.

Antes de su partida, formó parte del grupo Arte Vivo, se integró luego con Mario Daly al famoso grupo Monte de Espuma, del cual se apartó la cantante para iniciar carrera como solista.

Temas suyos fueron aclamados en el concurso nacional de la OTI, en 1991, al igual que en 1992.

En Estados Unidos, se integró a los conciertos primero de Osamu, y luego de X Alfonso, o Edesio Alejandro, músicos cubanos que visitaban Miami y se interesaban por reintegrarla al panorama musical de la Isla a partir de afinidades electivas.