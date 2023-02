"Ojo, que estoy activo": Viral reacción de Marc Anthony cuando le mencionan a Jennifer Lopez en pleno show

Marc Anthony está disfrutando de sus primeras semanas como hombre casado tras su boda con Nadia Ferreira, con quien contrajo nupcias el pasado 28 de enero en Miami en una espectacular ceremonia en la que estuvieron rodeados por sus familias y amigos.

Pero tras este evento, que muchos consideran 'la boda del año', el cantante de salsa continúa teniendo una agenda que cumplir y el pasado fin de semana tuvo dos conciertos, uno de ellos en su ciudad natal (Nueva York) y el otro en Newark. Y en uno de esos shows vivió un momento de nerviosismo cuando le recordaron a una persona de su pasado: ¡Jennifer Lopez!

El Flaco estaba introduciendo uno de sus temas a su público cuando un emocionado fan le gritó el nombre de JLo, quien fue su segunda esposa y es la madre de dos de sus hijos, Max y Emme.

"Ojo, que estoy activo", respondió, guiñando un ojo y entre risas. De hecho, el cantante continúo riéndose mientras continuaba presentando el tema, demostrando que se había tomado con gran sentido del humor la broma del fan.

Las reacciones a este momento no se han hecho esperar, y en los comentarios del vídeo compartido por El Gordo y La Flaca, encontramos mensajes como:

"Es la madre de unos de sus dos gran tesoros no lo tomen a mal", "El flaco activo jajaj", "Tan bello y tomando todo con buen humor", "Me gustó como reaccionó, como todo un caballero y no le aventó con el micrófono al público" o "Qué buena reacción @marcanthony, de eso se trata tomar la vida ligera".

Cabe destacar que Marc Anthony y Jennifer Lopez tienen una relación ejemplar como padres separados. Juntos se han dejado ver en eventos escolares de sus mellizos y apoyándose mutuamente en diferentes ocasiones. Momentos en los que han demostrado el gran cariño y respeto que se tienen después de haber formado una de las parejas más queridas de la música latina durante muchos años.

Y a ti, ¿qué te parece la reacción de Marc Anthony?

