Heydy González se atreve a cantar por primera vez junto a su pareja Eddy Borges

¡Las cosas que solo logra el amor! Heydy González se ha atrevido a cantar por primera vez y lo ha hecho nada más y nada menos que interpretando un tema super romántico junto a su pareja el cantante cubano Eddy Borges.

“Vámonos de aquí” es el título que estrenaron ambos justamente para este 14 de febrero, Día de San Valentín.

“¡Solo el amor logra lo imposible! Tanto es así que me atreví a cantar este tema junto a Eddy Borges la persona que roba todos mis suspiros. Ayer lo estrenamos por primera vez y estamos muy felices por todo el apoyo que nos han dado y por compartirlo con sus personas favoritas. ¡Gracias siempre!”, escribió la intérprete de Hidroelia en una publicación en Instagram.

El cantante también se sumó a la promoción del tema a través de sus redes: “Nuestro regalo por este Día del Amor es compartir junto a ustedes este hermoso video, no se pierdan a Heydy Gonzalez cantando y déjennos un comentario si les gustó, feliz Día del Amor, siempre agradecido por todo el cariño y el apoyo”.

En el videoclip, dirigido por el realizador Pedro Vázquez, Eddy toca el piano a orillas de la playa mientras Heydy poco a poco se va acercando a él luciendo un vestido blanco precioso.

Además de la letra, las imágenes no pueden ser más románticas y ambos cierran el video con un beso.

Este dúo sorprendió mucho y para bien a los fans de la actriz y su pareja, pues están acostumbrados a verlos en sketch humorísticos en las redes pero no cantando.

“Qué bello. Me encanta la canción, me encanta el video, me encantan ustedes dos juntos. Los adoro”; “¡Qué canción tan linda y el video hermoso! Me encantó”; “El amor que se tienen el uno al otro es tan hermoso por favor que hermoso video mis bellos”; “Me quito el sombrero ante ustedes, qué bello canta Heydy wow tenía el artista escondido”, escribieron algunos seguidores en el canal de YouTube de Eddy.

Esta ha sido una semana muy romántica para la pareja pues hace unos días el cantante sorprendió a su chica con un ramo de rosas rojas precioso y una caja de fresas con chocolate que emocionaron mucho a Heydy.

