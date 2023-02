La Diosa sorprende con su radical cambio físico tras cirugía estética

La Diosa sorprendió y de qué manera a todos sus seguidores al mostrar su transformación radical luego de someterse a una cirugía estética en Miami.

La cantante compartió imágenes de la reciente consulta que tuvo con su cirujano y aprovechó para mostrar el cuerpazo con curvas que ahora luce.

Susana Pérez, quien estaba presente en ese momento comentó al doctor mientras señalaba los glúteos de infarto de la artista: “Dice La Diosa que se te fue la mano, yo digo que no, que ella pidió eso”.

Más allá de las bromas, la cantante aseguró que el doctor “lo hizo exactamente como yo quise, yo quería un cuerpo dominicano (…) Me encantó como me hiciste los senos, te agradezco muchísimo, me encantó el vientre, me lo dejaste plano completo eres un monstruo”.

Por los comentarios de La Diosa y el doctor se supo que esta se sometió a una liposucción con transferencia, un procedimiento que consiste en extraer grasa de ciertas zonas del cuerpo y colocarla en otras que en su caso fue el trasero, y también a un cambio de implantes en los senos.

La intérprete de “Por debajo del agua”, contó que no pasó tanto dolor y que no tuvo que medicarse sobremanera.

En el video Susana Pérez añadió que La Diosa “es una mujer tan fuerte que de verdad se ha recuperado a una velocidad tremenda”.

Tras su llegada a Miami hace solo unas semanas, la artista anunció a sus fans que se haría una cirugía estética para lograr un cambio total y poder regalar a su público en el escenario una mejor figura.

Esta semana también estrenó su primer videoclip en Miami, y aunque una restricción de YouTube la obligó a cambiar el nombre de la canción, el tema sigue pegado en las redes.

