YouTube elimina restricción al videoclip de La Diosa

La plataforma de música y videos YouTube retiró la restricción que le había impuesto al nuevo videoclip de La Diosa “Por debajo del agua”.

La cantante compartió la buena noticia en su perfil en Instagram junto al mensaje que le hicieron llegar: “Sentimos las molestias que haya podido causarte y te agradecemos que te hayas puesto en contacto con nosotros”.

En la descripción al post La Diosa no se quedó de brazos cruzados y volvió a arremeter contra quien a su juicio generó esta situación: “YouTube me quitó la restricción dice que no incumplo las reglas. Lo sabía que había sido un comunista denunciándolo. Estamos libres de restricción”.

Tras el estreno este 15 de febrero del audiovisual, el primero tras llegar a Miami y que inicialmente llevaba por título “Fuck You”, la plataforma limitó el video para algunos usuarios por considerarlo inapropiado.

Aunque la cantante cambió el nombre a “Por debajo del agua”, no fue hasta este viernes que YouTube suspendió la restricción y ofreció disculpas a la artista.

Ante el inconveniente, los fans de La Diosa salieron en su defensa y se hicieron eco del estreno a través de las redes asegurando que no es la única artista que usa malas palabras en sus canciones, y que se encargarían de hacerlo viral.

Ya sea con uno u otro nombre, el video actualmente tiene más de 71 mil reproducciones en YouTube, pero sin lugar a dudas es en las redes sociales donde más ha estado sonando.

Los seguidores de la cantante se han encargado de invadir TikTok e Instagram con algunos reels y challenge que tienen de fondo fragmentos de la canción que La Diosa dedicó a todos los que no la quieren, los dolidos y las dolidas.

La intérprete de “La papaya de 40 libras” aseguró en una directa “mi dolor, mi censura, mi mierda eso fue lo que yo escribí en ese tema para toda la pila de dictadores y comunistas asquerosos”.

