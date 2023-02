En pleno show, Karol G envía conmovedor mensaje a su hermana que acaba de ser mamá

Karol G aprovechó su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar para mandarle un emotivo mensaje a su hermana mayor, Verónica Giraldo, quien está atravesando un delicado momento tras haberse convertido en mamá por primera vez.

En medio de su concierto en Chile, la Bichota decidió hacer un stop para dirigirse a su hermana, quien días atrás compartió en sus redes sociales que se sentía sola y muy triste tras el nacimiento de su hija.

"Tengo a mi hermana mayor que hace pocos días nos bendijo con una bebé en la casa, y por razones obvias de lo que le pasa a las mujeres después de un embarazo o después de un parto, no se ha sentido feliz estos días. Vero, te amo, no importa qué, mañana será bonito. Te dedicó esta canción, esta noche es para ti", comentó la cantante colombiana durante el show, mostrándole así todo su apoyo en esta complicada situación que enfrenta.

La hermana mayor de Karol G, Verónica, está atravesando un momento delicado tras haberse convertido en mamá por primera vez. Fue hace unos días cuando le dio la bienvenida a la pequeña Sophia. Sin embargo, poco después de dar a luz, la felicidad y emoción que sintió se fue transformando en un sentimiento de tristeza y soledad.

"Yo estaba súper bien, yo estaba tranquila, feliz, disfrutando el proceso de Sofi, de todo lo que me rodeaba, pero después de que tuve a Sofi, no sé qué pasó en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón… y cada vez me sentía más sola, me siento sola sabiendo que lo tengo todo. No me siento bien, no me siento tranquila, en mi mente pasan muchas cosas aún sabiendo que tengo gente a mi alrededor, me siento muy triste. Veo mi cuerpo y no es igual, sé que todo es un proceso, sé que todo es pasajero, pero me siento muy mal", confesó entre lágrimas.

Un desgarrador testimonio con el que seguro muchas mamás se sienten identificadas. Y es que son muchas mujeres las que sufren altibajos emocionales tras dar a luz y también depresión postparto. Una realidad que Verónica no ha querido esconder y de la que está dando testimonio en primera persona para darle visibilidad.

Además de su hermana Karol G, son muchas las mujeres las que le han mostrado su apoyo a Vero en sus redes sociales, donde muchas le recomiendan buscar ayuda.

Apenas unos días atrás, Verónica compartió una adorable foto desde República Dominicana en la que aparece junto a sus dos hermanas, Carolina (nombre real de Karol G) y Jessica sosteniendo a la bebé.

