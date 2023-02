Limay Blanco entrega casa en Holguín a una niña y su mamá gracias a donaciones

Un madre cubana y su hija de 10 años que vivían en muy malas condiciones en la provincia de Holguín, recibieron este martes una nueva vivienda gracias a las donaciones que gestiona el humorista Limay Blanco a través de su ministerio "Cristo cambia vidas".

Limay agradeció fervientemente en un video a los donantes, que sumaron los 800 mil pesos que costó la casa.

"Estoy agradecida por haberme dado esta casita tan bonita. Agradezco a la gente que pudo dar un granito de arena y agradezco también a 'mi tío Muñi', que venga cuando quiera quedarse acá y que nos visite, que aquí estamos para él", dijo la pequeña, muy locuaz, antes de enseñar su cuarto, que hasta tiene un closet.

La madre de la menor también agradeció el gesto e insistió en que Limay Blanco las visite cuando quiera.

En una publicación hecha por Limay el pasado 23 de enero, la propia pequeña mostraba el mal estado de la casa de guano donde ella y su mamá, de 47 años y enferma, residían.

"Entrega de la casa número 17. Pido perdón por no estar en la entrega, no me encontraba bien de ánimo por lo sucedido en mi casa, pero estoy muy contento y sé que Jesucristo también lo está", escribió el humorista este martes en sus redes sociales junto al video en que la niñita y su mamá agradecieron la entrega de la nueva vivienda.

"Gracias, muchas gracias por ayudarme a ayudar Dios los bendiga. Este video me cambió el día. Si puedes compártelo para que los que donaron vean que ya la niña de Holguín tiene su casita", añadió el humorista.

Limay Blanco, quien se encuentra de gira por varias provincias cubanas, denunció este lunes que le robaron una puerca preñada del patio de su casa en La Habana. El artista, que está en Holguín, dijo que no sabe qué más se pueden haber llevado de su propiedad, pero aclaró que no abandonará la gira tras lo sucedido.

El humorista, quien es un ferviente cristiano, reiteró varias veces en una transmisión a través de Facebook que dejaba toda su ira en manos de Dios, y que lo que le suceda a quien le robó a partir de ahora, vendrá “de la mano de Dios”.

Limay, cuya labor humanitaria en los últimos años ha despertado admiración en miles de cubanos, anunció que destinará el dinero de su gira a comprar el terreno anexo a su casa para hacer una iglesia, un almacén para medicamentos y continuar dándole forma a su ministerio "Cristo cambia vidas”.

Cientos de internautas lamentaron que Limay Blanco haya sido víctima de un robo, en especial por tratarse de alguien que hace muchísimo por ayudar a otras personas.