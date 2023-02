Llegan a Miami cubanos con parole humanitario que estaban detenidos en México

Tres jóvenes cubanos con parole humanitario que habían sido detenidos por autoridades de Inmigración durante una escala en Ciudad México y conducidos a una estación migratoria, fueron liberados y pudieron reunirse con sus familiares en Miami.

Yida, Dachel y Amehd aterrizaron este martes en el Aeropuerto Internacional de Miami sobre las a las 11 am, aunque no salieron hasta las 4:30 pm debido al gran volumen de casos de parole humanitario que están arribando, según reseñó Telemundo 51.

En total, fueron más de 72 horas de espera y angustia para los jóvenes, quienes siguen asegurando que no saben por qué fueron detenidos.

“Sin ninguna explicación previa, sin nada. Me sentí que estaban violando mis derechos. ¿Cómo no me vas a dar una explicación y me vas a detener injustamente con todos los papeles en regla y todo en orden. Me molesté bastante", dijo Amehd en declaraciones al citado medio.

Yida, otras de la migrantes afectadas, cuenta que las autoridades les pidieron disculpas, achacaron de forma vaga lo sucedido a un "mal procedimiento" y les hicieron firmar un certificado médico que respaldaba que habían salido en buenas condiciones físicas.

“No nos explicaron nada. Nos sacaron simplemente y nos pidieron disculpas. 'Discúlpanos, estabas legal pero todo fue un mal procedimiento', me dijeron. No nos explicaron más nada", dijo la joven.

Dachel, por su parte, relata que nunca imaginó que pasaría algo así y que se le cayeron "las alas del corazón" cuando fue detenida, aunque revela que siempre se mantuvo optimista y pensó que pasara lo que pasara, acabaría llegando a Estados Unidos porque tenía sus papeles en regla.

"Como quieran que lo hicieran, yo iba a salir", sentenció Dachel.

Según el testimonio de los tres migrantes, en total fueron 10 los cubanos detenidos y conducidos a la estación migratoria de La Agujas, en el sureste de Ciudad México. Todavía quedarían allí dos cubanos retenidos, según detalló Telemundo 51.

El citado medio de prensa, que reportó el caso en exclusiva a inicios de semana, concluyó que de momento funcionarios de inmigración de México no han aclarado si lo sucedido es un cambio de política del gobierno mexicano o si se trata solo de un incidente aislado, un mal episodio para quienes fueron víctimas de la detención.

El pasado jueves 16 de febrero Yida, Dachel y Amehd volaron en la aerolínea Aeroméxico desde el Aeropuerto de Tapachula a Ciudad México, donde tenían prevista una escala de nueve horas antes de seguir viaje hacia territorio estadounidense.

Sin embargo, estando en la capital mexicana les impidieron a ellos y a otros viajeros de origen cubano tomar el vuelo con destino a Estados Unidos, pese a que tenían la autorización de viaje emitida por el gobierno estadounidense en los casos de parole, según denunciaron familiares de dos de los jóvenes.

Este fin de semana la Embajada de Estados Unidos en La Habana informó, aunque no desglosó las cifras por nacionalidad, que 11,637 personas, naturales de Cuba, Haití y Nicaragua han sido beneficiadas por el programa de parole humanitario que desde enero aprobó la administración de Joe Biden para frenar a la crisis migratoria.

La entidad diplomática indicó que el proceso "está funcionando y funcionando bien", al tiempo que pidió a las personas que desean aplicar al programa que no se dejen engañar por contrabandistas que insisten en ingresar a personas ilegalmente a través de la frontera, algo que advirtió que acabará en expulsión.

Una demanda presentada por 20 estados republicanos para anular el programa está pendiente en un tribunal federal de Texas y tendrá su primera audiencia el 25 de abril.