Reciben ayuda ancianos cubanos que fueron echados de donde vivían en Miami

Ángel Correa y Agustín Balboa, los dos ancianos cubanos que pidieron ayuda tras ser expulsados del lugar donde vivían en Miami, agradecieron a la comunidad la recaudación de dinero para contribuir a que puedan alquilar un nuevo hogar.

De momento llevan casi una semana en el refugio para desamparados "Camillus House", lugar que está lleno ante la alta demanda.

"Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga a todos. Estoy emocionado, estoy enamorado de las personas generosas”, dijo Correa a Telemundo 51 tras enterarse de que en pocas horas una cuenta abierta en la plataforma GoFundMe tenía más de mil dólares, cifra que rebasa ya los más de 4 mil al cierre de esta nota y no para de aumentar.

Ángel Correa, quien llegó a Estados Unidos en 1968, no pierde las esperanzas de alquilar.

"Yo soy un hombre que me gusta pagar, siempre lo he hecho", dice el anciano.

"Me iba bien, gracias a Dios, y he trabajado como un mulo como aquel que dice, hasta que me retiré. No pensé nunca que iba a estar así", lamentó.

"No sé el tiempo que demore nosotros vamos a esperar. Estoy mejorcito, yo tengo una esperanza siempre”, concluyó el anciano de 85 años.

También tuvo palabras de agradecimiento para los donantes Agustín Balboa, de 78 años y paciente de cáncer de pulmón.

“Muy agradecido y con lo que puedan contribuir, nosotros lo vamos a agradecer [...] Están haciendo ya el proceso para conseguirnos un apartamento y estamos esperando por eso", dijo Agustín.

Hilda Fernández, directora de Camillus House, explicó que hay muchos ancianos en una situación similar.

“Aquí tengo un hermano y una hermana de más de 80 años, y ya tienen la asistencia aprobada, pero no encuentran apartamentos por el máximo que puede pagar el gobierno federal”, relató.

El máximo de ayuda que el gobierno federal puede darle a una persona para pagar el alquiler de un cuarto es de 1,546 dólares al mes y 1,923 por dos cuartos.

Los dos ancianos de origen cubano y la esposa de uno de ellos se quedaron sin tener dónde vivir en Miami tras ser echados de la vivienda que tenían alquilada, luego de que el dueño del inmueble les dijera que la iba a remodelar para venderla.

“No hay quien viva en la calle, yo no dormía porque en la calle nadie duerme por miedo a que alguien nos dé un golpe y nos mate”, había dicho Ángel Correa en las emotivas declaraciones a Telemundo 51 que dieron a conocer su caso.

Correa compartía apartamento con Agustín Balboa, de 78; con la “esposa indocumentada” de este y con una perrita que quieren como a una hija. Pagaban 860 dólares al mes.

En sus anteriores declaraciones a la prensa Ángel Correa dijo que cobra 914 dólares de retiro mientras que Agustín recibe 936 dólares por el mismo concepto.

Después de pasar casi una semana pernoctando en el parque José Martí, en la cuarta avenida del suroeste de Miami, se encontraron con Eylín Ávila, una joven de buen corazón que les pagó una noche de hotel y consiguió que a la siguiente entraran a “Camillus House”.

Tras trabajar más de 30 años en diferentes estados, el cheque que cobran ambos ancianos no les alcanza para acceder a una vivienda en Miami, donde los alquileres se han encarecido de forma notable en los últimos tiempos.

En días recientes conmovió el caso de Sheila Serrano, una madre de origen puertorriqueño que desde hace un año estaba viviendo en su carro junto a su hijo de 15 años en la ciudad de Kissimmee, en el condado de Osceola, Florida, quien recibió ayuda de particulares y de iglesias desde que su caso fue dado a conocer.