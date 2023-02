Recibe ayuda madre que vive en un auto con su hijo en Florida

Sheila Serrano, una madre de origen puertorriqueño que desde hace un año estaba viviendo en su carro junto a su hijo de 15 años en la ciudad de Kissimmee, en el condado de Osceola, Florida, ha recibido ayuda de forma masiva desde que su caso fue dado a conocer.

“Le ofrecí comida en mi negocio, que pasara cuantas veces ella quisiera en lo que conseguía un buen trabajo. Nos sentamos a hablar y ella estaba llorando”, dijo Félix J. Torres, dueño del negocio de venta de comida “Dame un ñaqui”, en declaraciones a Telemundo Puerto Rico.

“Yo tengo un niño de 15 años y ver el niño no está en la escuela me duele. Es triste. Pero por lo menos la vi contenta y el nene comió”, añadió.

Sheila Serrano también consiguió un techo donde dormir temporalmente, primero una ciudadana anónima le pagó unos días en el hotel "Seralago", estancia que se amplió gracias a la gestión del líder comunitario Christian Martínez.

“Que yo tuviera un hijo viviendo conmigo en mi carro, no tener que comer, te tiene que tocar", dijo Martínez en declaraciones al citado medio.

El líder comunitario contactó con dos iglesias locales que se han hecho cargo temporalmente del pago del hotel y están ayudando a la mujer, además, a conseguir vivienda a largo plazo al igual que comida y otros recursos.

"A veces no tenemos ni para comer, y es triste uno acostarse con unos hijos que son menores, con hambre", había dicho Sheila Serrano, en declaraciones previas a Telemundo 51.

“El único sitio que tenemos para ir a almorzar es el Salvation Army y es una vez al día, pero durante toda la noche, tenemos que pasarlo con el frío. Dormir con el carro, y no podemos prenderlo mucho porque no tengo para gasolina”, detalló Sheila entonces, y es que se da el caso de que en el condado Osceola no existen refugios.

La mujer argumentó que había aplicado para apartamentos pero explicó que le piden el doble de sueldo para poder darle un vivienda. Una de las consecuencias de no tener una dirección estable es que su hijo no puede ir a la escuela.