Karol G adelanta "Mientras me curo del cora" con imágenes inéditas de sus vacaciones en el Caribe

Karol G tiene muchas sorpresas escondidas debajo de la manga para esta semana en la que estrenará su cuarto álbum, Mañana será bonito. Una de ellas es la revelación de que Shakira formará parte de él con la canción "TQG" (Te quedó grande) y la otra es el adelanto oficial de la track 1 del disco, "Mientras me curo del cora".

La primera vez que escuchamos este tema fue en el Festival de Viña del Mar en Chile, donde actúo la cantante colombiana el pasado domingo. Pero para todos aquellos que se perdieron este momentazo, compartió un fragmento en su cuenta de TikTok, donde colgó un vídeo recopilando imágenes de su viaje a República Dominicana por su 32 cumpleaños mientras suena el tema de fondo.

La Bichota no podría haber elegido mejor tema para introducir su álbum. "Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento, pero yo mejoro de a poquitos, hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito, diferente, otra vibra, otro ambiente. Hoy estoy en menos 20, pero me recargo de mi gente", canta la artista, dándole sentido al título de su disco, Mañana será bonito.

Un mensaje cargado de optimismo en el que nos recuerda que está bien sentirse triste y que después de la tormenta siempre sale el sol con ese "Mañana será mas bonito".

"Porque a pesar de lo dura que puede ser a veces la vida, siempre hay cosas por las que agradecer mientras todo se pone más bonito", comentó la intérprete de "Provenza" al pie del vídeo, en el que vemos a la artista disfrutando de los suyos en las paradisíacas playas de República Dominicana.

Un vídeo en el que nos presenta por primera vez a su sobrina Sophia, hija de su hermana Verónica, y también nos enseña su lado más espontáneo y divertido bailando con sus amigos.

