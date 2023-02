El Niño y La Verdad responde a Yotuel: "El que cantó Cambio aquí fui yo"

El músico cubano Emilio Frías, director de la orquesta El Niño y la Verdad, respondió a un mensaje de Yotuel Romero donde recuerda la crisis generalizada en la isla y el consecuente éxodo de artistas.

La agrupación de Frías había invitado a sus seguidores en Facebook a acompañarla en la Casa de la Música de Miramar, donde se presentará durante el Festival de la Salsa, a través de una publicación en la red social en la que asegura que en "La Habana está todo el mundo y todo el mundo está en La Habana".

Post de El Niño y la Verdad. Facebook

Yotuel Romero respondió al post argumentando que "tristemente en La Habana no está todo el mundo y más de 300.000 cubanos este año abandonaron Cuba. No está Gente de Zona, Descemer Bueno, Funky, Leoni Torres, El Micha, Los Aldeanos, Lenier Mesa, Chocolate MC, un servidor y muchísimos más. Cuba está de luto musical, el único cambio es cambiar "Patria o Muerte" por "Patria y Vida"", consideró el rapero.

Sin embargo, su respuesta fue replicada por Frías, que tajante afirmó: "que no se te olvide que el que cantó Cambio aquí fui yo".

Respuesta a Yotuel Romero. Facebook

El cantante explicó que su post no pretende ignorar a los artistas censurados por el régimen, sino que se refiere al reencuentro de varios músicos que desde antes de la pandemia no podían reunirse en la isla y ahora están allí con motivo del Festival.

"Fue una forma de decir porque me han llamado, como dije, muchos amigos que hace mucho no venían (...) que no se te olvide que el que cantó Cambio aquí fui yo, el que aquí estuvo sin trabajar 6 meses y no sale en televisión soy yo, y aquí ninguno de los que mencionaste, exceptuando a Los Aldeanos e incluyéndote a ti, dijo nada", subrayó.

"Yo fui de los artistas que siempre te comentó y apoyó sin importarme nada, si tú quieres gritar Patria y Vida es tu decisión y siempre te la respeté, yo no tengo consignas de ningún tipo, ni "Patria y Vida" ni "Patrio o Muerte", lo mío es CAMBIO y CAMBIO desde aquí, que mi guerra es desde aquí con mi gente", comentó.

En otro comentario afirmó que no quiere que su post genere división ni confrontaciones. "Yo aquí estoy para unir y que mi gente sienta que en mi voz está el dolor de muchos, que nunca me voy a callar nada de lo que piense está mal le guste al que le guste y le duela al que le duele, no soy un activista político ni lo seré jamás, si eso es lo que quieren de mí, lo siento, no es mi misión en esta vida, mi misión en esta vida es poner al mundo a bailar con la música más original de todo el mundo", expresó Frías.

El Niño y la Verdad se presentará el sábado con Osain del Monte en la Casa de la Música de Miramar y el domingo en el Festival de la Salsa, que inició este miércoles y donde hay invitadas 27 orquestas nacionales de música popular y varios músicos extranjeros.

El pasado año El Niño y La Verdad estrenó en la plataforma YouTube el tema "Cambio", canción dedicada al pueblo cubano y que destapó una ola de censura en su contra por parte de las instituciones gubernamentales.

La censura contra su agrupación ocurrió el 10 de septiembre de 2022 en la Casa de la Música de Galiano, en La Habana. Cuando se disponía a cantar el nuevo tema, los directivos del centro nocturno interrumpieron la actuación del cantante, encendieron las luces y expulsaron al sonidista fuera del local.

"Una mochila cargada de sueños y un presente sin pasado. Es el dolor el empeño, de ayudar al que has dejado", son las palabras que dan inicio a "Cambio", una canción que según Frías no es política pero sí es social.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.