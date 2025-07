Por qué los abakuás no se rebelan contra el régimen cubano: Emilio Frías lo explica

Los abakuás no se rebelan contra el régimen cubano porque no están definidos por un rol político, sino por una forma de vida basada en la lealtad, el respeto y la protección de los suyos. Emilio Frías explica que su religión no tiene que ver con política, sino con los conceptos básicos del hombre que debe proteger a su familia. La sociedad abakuá busca mantener la dignidad sin verse como responsables de un cambio político.