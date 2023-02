Saisha, hija de La Dura y Jacob Forever, derrite las redes con la disculpa que dio a su madre

Saisha, la hija de La Dura y Jacob Forever, sabe cómo disculparse y lo ha hecho de forma tal que derritió las redes con su dulzura.

La influencer cubana contó en su cuenta de Instagram la situación que llevó a la niña a disculparse con ella y publicó los audios que esta le envió.

“La cosa fue que la regañé por portarse mal y me dijo que me veía fea con la ropa que tenía y que tenía el peor maquillaje. Luego me envío estos audios disculpándose. Lo mejor es saber pedir perdón”, escribió La Dura en la descripción al post.

En los audios se le escucha decir a Saisha: “Mamá pero disculpa yo no te lo estaba diciendo a propósito, yo solo te estaba intentando decir que tú eres más bonita si te pones un vestido lindo y largo y otro maquillaje nuevo. Yo no te lo dije por malo pero de todas formas te veías bonita”.

La actriz Aly Sánchez, la pareja de El Chacal La Leidy, Claudia Valdés y Annaby Pozo fueron algunas de las que cayeron rendidas ante la disculpa de la pequeña, que al parecer sabe muy bien qué hacer para quitarle el enojo a su mamá.

Saisha es una niña muy dulce, inteligente y especial y de eso sus papás siempre han estado más que orgullosos.

La chiquita de la casa, como la llama Jacob, cumplió el pasado enero siete años y la influencer y el cantante se encargaron de organizarle una linda e inolvidable fiesta.

