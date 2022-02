Jacob Forever y La Dura celebran cumpleaños de su hija Saisha

El reguetonero cubano Jacob Forever y su pareja, la influencer Diliamne Jouve -más conocida como La Dura-, celebraron el sexto cumpleaños de su hija Saisha, toda una artista en ciernes, con más de 125 mil seguidores en Instagram, que adoran sus fotos y los post junto a sus padres.

El intérprete de grandes éxitos del género como “Hasta que se seque el malecón” publicó un hermoso mensaje en su perfil oficial de Facebook dedicado a la pequeña: “Te amo mucho, que Dios te proteja siempre, te dé salud, larga vida y que todos tus sueños se cumplan”.

En el post, compartió también varias fotos junto a la niña que sin dudas fueron del agrado de sus seguidores. Más de 14 mil reaccionaron a la publicación y dejaron 2,100 comentarios en los que felicitaron a Saisha por su día.

“Muchas bendiciones, salud y dicha a la pequeña en su cumpleaños, espero que disfrute mucho en compañía de su familia”; “Es toda una artista, tiene a quien salir, felicidades”; “Dios la bendiga, es una niña muy hermosa y carismática”, son algunos de los mensajes que dejaron los fans del reguetonero.

Por su parte, La Dura, quiso marcar este día tan especial y en Instagram compartió palabras de amor para su hija. “Happy Birthday para mi niña bonita, eres el mejor regalo que he recibido en mi vida. Me siento orgullosa de ser tu mamá”, escribió en la descripción del post y de la hermosa foto de ambas.

A esta publicación reaccionaron más de 31 mil personas que también felicitaron a la pequeña Saisha y le desearon bendiciones, salud y muchas felicidades, así como un cumpleaños por todo lo alto, cortesía de sus famosos y cariñosos padres.

La hija de los populares artistas cubanos es tan adorable que en cada publicación que parece se roba el corazón y la simpatía de los miles de seguidores de Jacob y La Dura, incluso ha llegado a compartir videos en redes sociales. A principios de 2022, impresionó a todos los fans de su papá cuando este publicó un clip de la pequeña bailando y cantando dentro de un auto, al ritmo de uno de sus temas más gustados: “Voy a beber”.

"Esa niña va a ser más famosa que sus padres"; "Ella es la candela, se las sabe todas"; "Qué linda, como baila y canta"; "Qué bella, tan artista como sus padres. Bendiciones" o "Ríanse ahora que cuando sea más grande les dará dolores de cabeza, es tremenda", comentaron los followers del reguetonero.

En junio de 2021, otro video de Saisha se hizo viral en redes sociales. La carismática niña aparece muy natural, y hasta con maquillaje, diciendo a la cámara con la soltura propia de una actriz: "Cuando mi mamá me dice 'tú eres una malcriada'. ¿Quién me crió?¿Acaso yo me crié sola?¿Quién me crió?".

El divertido audiovisual llegó a tener más de 780 mil likes en Instagram y desató un impresionante número de comentarios. "Ay, Dios mío, pero es que me la como"; "Qué cómica por favor"; "Es toda una mujer, qué linda"; "Me encanta"; "Súper hermosísima esa gran nena, Jacob. Muchas salud y bendiciones para ella, para ti y toda la familia"; "Bella que está esa nena"; "Que se preparen para lo que viene jaja, es la candela" o "Tan linda por Dios, no me canso de reírme", dijeron admirados los fans del cantante.

Fue tanta la popularidad del clip que el presentador y locutor cubanoamericano Enrique Santos lo subió también a su cuenta oficial de Instagram, donde posee casi medio millón de seguidores. Santos acompañó el post con el siguiente comentario: "La hija de Jacob Forever es un fenómeno ¡La amoooooooo!".

