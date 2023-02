Condena adicional de 16 años de cárcel al exproductor Harvey Weinstein por agresión sexual

El exproductor de cine Harvey Weinstein fue condenado a otros 16 años de cárcel por agresión sexual en California, según medios locales

La jueza del Tribunal Superior, Lisa B. Lench, sentenció a Weinstein, de 70 años, por el delito de violación en tercer grado, tras negar una moción de la defensa para un nuevo juicio, apuntó este jueves CBS News.

El exproductor de cine ya cumple una condena de 23 años de prisión en Nueva York por los mismos cargos de agresión sexual criminal y violación en tercer grado.

Este jueves el tribunal de California atendió la declaración de la víctima de violación, solo identificada Jane Doe 1, quien dijo que “10 años después, los efectos de esta violación aún son crudos y difíciles de discutir. He estado cargando este peso, este trauma. Esta creencia irracional de que fue mi culpa".

También dijo a la jueza que esperaba que pudiera comprender su sufrimiento. "No hay una sentencia de prisión lo suficientemente larga como para deshacer el daño. Espero que le den la sentencia máxima permitida. Estaré eternamente agradecida al jurado que encontró al acusado culpable de violación", dijo, además.

El exproductor se presentó a la corte sentado en una silla de ruedas y vistiendo el atuendo gris de la cárcel del condado y en su defensa alegó que era inocente y que "nunca" había conocido a la demandante, que solo se "trata de dinero".

Aun Weinstein tiene procesos legales que enfrentar. El tribunal supremo de Nueva York dijo que atendería su apelación en sus condenas por violación y agresión sexual allí. Y los fiscales en Los Ángeles aún tienen que decir si volverán a juzgarlo por cargos sobre los que no pudieron llegar a un veredicto. Weinstein es elegible para libertad condicional en Nueva York en 2039.

El exproductor fue una poderosa figura de Hollywood y un contribuyente de candidatos demócratas. Ganó un Oscar por producir "Shakespeare in Love" y fue responsable de otros aclamados filmes como "Pulp Fiction", "The English Patient" y "Gangs of New York".

En 2018, la cadena británica Sky News publicó un vídeo en el que aparece Weinstein acosando a Melissa Thompson, una de las mujeres que demandó al productor por abuso sexual.

Las imágenes se remontaron a un encuentro entre ambos en 2011, durante una reunión de negocios que tuvo lugar en la oficina de Weinstein en Nueva York.

Cuando ambos se vieron, la empresaria tenía 28 años y desde el principio tuvo problemas para conseguir que la reunión transcurriera de forma normal.