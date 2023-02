Dejan morir a anciana en hospital de Cienfuegos por falta de antibióticos

En el hospital provincial de Cienfuegos dejaron morir a una anciana cubana ante la falta de antibióticos para continuar su tratamiento, denunció la familia.

María De los Ángeles Pérez González, hija de la fallecida, relató en su cuenta de Facebook todo lo que vivió en enero, luego que le diagnosticaran a la paciente una aguda infección en los riñones.

"La doctora, al verla, me dice que no tenia criterio de ingreso, que la iban a hidratar un poco e inyectarle un Diclofenaco y podía regresar para la casa, porque la situación del antibiótico endovenoso, que era lo que necesitaba, estaba muy difícil", recordó la mujer.

Pérez González se opuso a la decisión médica y exigió su ingreso, y es así como la hospitalizan en la madrugada del 18 de enero.

"La ingresaron con indicación de aplicarle un medicamento llamado Ceftizima (sic), que es parecido, por así decirlo, al Rocephin. Tristemente la acabaron a pinchazos, porque trataron de canalizarle la vena con una aguja de jeringuilla hipodérmica, porque según la seño, no había trocar", explicó.

La dosis de las seis de la mañana no pudieron ponérsela porque se agotó el medicamento en la farmacia del hospital y durante el recorrido rutinario de la doctora, los familiares conocieron que una comisión médica decide a qué casos se le asigna el antibiótico endovenoso.

"Desgraciadamente esto se hace porque no hay para todo el que lo necesita", le dijeron.

Después del mediodía la doctora le aseguró que lo sentía mucho, "pero que no había el medicamento porque supuestamente en ese sorteo mi mamá no fue seleccionada".

La señora murió unas horas después en la sala de Cuidados Intensivos.

"Ni siquiera me dejaron entrar a estar a su lado en sus últimos momentos, algo que me dejó muy afectada. Esto no se trata de política, se trata de humanidad", finalizó la mujer, profundamente afectada por todo lo que pasó.

La muerte de pacientes cubanos por falta de medicamentos no es un problema reciente, desde hace algunos años, en medio de la crisis generalizada que atraviesa el país, son varios los casos denunciados en redes sociales.

En Güira de Melena, Artemisa, falleció una adolescente de 15 años que ingresó con dengue hemorrágico y quien necesitaba vitamina K, Omeprazol inyectable y Fenitoína en ámpulas, medicamentos que no había en el hospital.

Hace un año la cubana Lisandra García, residente en Miami, denunció que su abuela murió en un hospital de Mayarí, Holguín, tras ser ingresada con una infección en una de sus piernas.

"Aquí no me han hecho nada porque no hay de nada. Uno quiere que le hagan pero es que no hay de nada, no hay medicinas", dijo la anciana poco antes de morir.