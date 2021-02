Anciana ingresada por una infección muere en hospital de Cuba por falta de medicamentos, denuncia su nieta

Una joven cubana denunció la muerte de su abuela en un hospital de Mayarí, en Holguín, donde la anciana fue ingresada con una infección en la pierna.

Lisandra García, residente en Miami, publicó en su muro de Facebook un video en el que la enferma le narra a su hija la escasez de medicamentos en la institución de salud y cómo le dieron el alta sin haber recibido ningún tratamiento.

"Sady, no te preocupes, mi hija, que estoy mejorando, el médico me manda para la casa. Aquí no me han hecho nada porque no hay de nada. Uno quiere que le hagan pero es que no hay de nada, no hay medicinas. Todo el mundo con mucho cariño, me dieron una cama que no podían...", relató la anciana.

Dos fotos compartidas en el post permiten ver la situación que presentaba la mujer en el muslo izquierdo, donde sobresalía un grano con pus en una zona muy enrojecida.

"En estas condiciones murió mi abuela, en el matadero de Mayarí llamado hospital. En ese lugar están dejando morir a las personas, los médicos no tienen guantes ni medicamentos, en ese lugar no hay nada. Ella tenía una gran infección en su pierna y no la atendieron, no hicieron nada. Juro que este video y fotos los verá toda Cuba y el mundo", expresó García.

Este jueves un médico cubano denunció la falta de medicamentos y de otros insumos para ejercer su profesión en los hospitales de la Isla.

En una publicación en Facebook, el doctor Yohan Pérez detalló que los pacientes tienen que traer jeringuillas de sus casas para poder inyectarse un medicamento en la vena, y que el personal de salud no tiene hilos para suturar heridas, ni esparadrapo, ni vénulas, y que deben llevar guantes de goma reutilizados y llenos de talco para que no se peguen.

El desabastecimiento de medicamentos empeora por días en Cuba. Escasean los fármacos de todo tipo: antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y ansiolíticos, entre otros.

Como solución, los cubanos con más posibilidades económicas van a las farmacias internacionales, mientras muchos otros han tenido que acudir al mercado informal o pedir ayuda en las redes sociales.