Muere joven de 15 años por dengue hemorrágico en Güira de Melena

Una joven de 15 años falleció en Güira de Melena, Artemisa, a consecuencia del dengue hemorrágico y de la escasez de medicamentos para tratarla en el hospital, según el testimonio de varios cubanos en Facebook.

La menor, cuyo nombre no ha trascendido, falleció el martes, dijeron varios activistas que se habían movilizado a través de las redes sociales para conseguir Vitamina K, omeprazol inyectable y fenitoína en ámpulas a fin de ayudar en su tratamiento.

"Cuando se encontró el medicamento... ya fue demasiado tarde", afirmó la cubana Mercedes Cruz en Facebook.

Mercedes Cruz. Facebook

Contó que "hace dos días tratamos de pedir medicamentos" para la joven, pues en el hospital de San Cristóbal, donde estaba internada, primero no tenían la vitamina K ni la fenitoína, y cuando estas se consiguieron entonces faltaba el omeprazol.

"El tiempo no nos acompañaba, era de urgencia, pero anoche nos avisaron que ya tenían los medicamentos... fue demasiado tarde. La jovencita hoy falleció", lamentó.

Mercedes Cruz. Facebook

Afirma que la niña era hija única de una familia que hoy está destrozada, y llama al Gobierno cubano a priorizar la compra de medicamentos para la población.

"No se puede jugar, no nos cabe pensar que puede faltar la comida, el aseo, la electricidad... pero ¿cómo no hay medicamentos en hospitales y la medicación que se produce en Cuba es vendida a otros países?, cuestionó.

Al respecto, recordó la muerte de ocho niños recién nacidos en el hospital Hijas de Galicias en apenas 15 días. "¿Qué está pasando Cuba?", se preguntó Cruz.

Diasniurka Salcedo Verdecia. Facebook

La activista cubana Diasniurka Salcedo Verdecia fue una de las que se apresuró a buscar las medicinas, y contó con el apoyo de Masiel Rubio, radicada en España, quien a través de una red de ayuda ha enviado junto a otros cubanos radicados en el país europeo varias toneladas de medicamentos a la isla.

El dengue y la falta de medicamentos ha costado la vida a varios jóvenes de la nación caribeña en el último año.

Es el caso de Josué Hernández Tamayo, de 19 años, quien murió en Baracoa, Guantánamo, en noviembre pasado a consecuencia de esa enfermedad.

Dos días antes también murió el estudiante de Medicina de Baracoa Carlos Enrique Salgado Fuentes tras varios días ingresado en estado grave.

En diciembre autoridades cubanas reconocieron un aumento significativo de casos graves de dengue en niños y jóvenes.

En declaraciones para la Agencia Cubana de Noticias, Damaris Borrego, jefa del servicio de atención al grave en el Hospital Infantil Juan de la Cruz Martínez, en Santiago de Cuba, advirtió que la incidencia de complicaciones por el arbovirus se ubica en menores de entre 11 y 19 años de edad, aunque no dio cifras concretas.

A mediados de septiembre, el gobierno cubano reconoció que eran altas las probabilidades de enfermar por el incremento de focos de transmisión y la presencia del agente transmisor del dengue, sin que puedan adoptarse medidas efectivas, como la fumigación y la aplicación de larvicidas, por falta de recursos.