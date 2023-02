Gobierno cubano confirmó colapso del SEN

La decisión del gobierno cubano de trasladar centrales eléctricas flotantes hacia el oriente del país confirmó que el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) está "colapsado por falta de dinero, personal cualificado y mantenimiento", coincidieron en asegurar dos ingenieros eléctricos, una jubilada y otro en activo.

"Alfredito (Valdés) sabe que las redes de distribución llevan años sin el mantenimiento adecuado, pero debe tener orden de ocultarlo a la opinión pública y, como el ministro y el jefe de la UNE anteriores, tendrá que ponerse a inventar excusas, pero el explote del SEN será el caos total", aseguró uno de los ingenieros de la termoeléctrica conocida como Felton, en Holguín.

Ante los recientes y consecutivos cuatro apagones casi totales de Cuba, el gobierno decidió desplazar grupos electrógenos móviles hacia la zona oriental, dijo -este miércoles- el director general de la Unión Eléctrica (UNE), Alfredo López Valdés, al principal noticiero de la televisión estatal.

"A nadie le cabe en la cabeza que si teníamos un sistema de distribución diseñado y previsto para transmitir energía desde Pinar del Río hasta Guantánamo, y viceversa; ahora tengan que ponerse a llevar patanas turcas de un lado a otro", aseguró la ingeniera jubilada, con dilatada experiencia en la industria eléctrica cubana.

El gobierno está pagando la mala decisión de "priorizar La Habana y el occidente, por miedo a un estallido social y abandonar la zona centro oriental del país", subrayó.

El SEN no tiene remedio, "lo destruyeron y arreglarlo lleva mucho tiempo, dinero y contar con los recursos humanos y técnicos necesarios", aseguró el experto de Felton.

Pero "seguirán prometiendo que, a partir del mes que viene se irá normalizando la situación, y no se normalizará; esto parece el cuento de La buena pipa", apuntó.

La idea de llevar generación móvil es para balancear el sistema y que hayan menos transferencias, que han sido la causa de las fallas que provocaron los apagones de estos días, pero "hasta que no recuperemos el SEN todo seguirá igual, y todavía no sabemos lo que cuesta el alquiler de cada patana turca", cuestionó.



"Hay que trabajar duro, de acuerdo, pero con recursos humanos, monetarios y técnicos, porque las excusas no dan dinero; y aquí no hay ni nadie que lo ponga", zanjó.

Este viernes, la crisis energética se agravó debido a una nueva avería en la termoeléctrica matancera Antonio Guiteras, la de mayor capacidad de generación en Cuba.