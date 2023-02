Filtran audio donde dirigentes de Artemisa orientan estrategias para reprimir a manifestantes tras estallido del 11J

Un audio filtrado en las redes sociales reveló las estrategias estrategias represivas del gobierno de Artemisa contra manifestantes para contener las protestas masivas del 11 de julio de 2021.

En el audio, filtrado por el creador de contenido que se hace llamar en Facebook Edmundo Dantés Junior, los máximos dirigentes del partido y el gobierno en esa provincia orientan a cuadros locales sobre cómo deben ser reprimidos y contenidos los manifestantes.

Se trata de los pormenores de lo que parece ser una operación represiva a escala nacional que tomó el nombre de Plan Baraguá, según indica en el audio quien es identificada presuntamente como Gladys Martínez Verdecia, Primera Secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Artemisa.

“Desplegamos a partir de ahora el Plan Baraguá. Si hace falta dar un empujón con el palo de la bandera, damos el empujón con el palo de la bandera. Los palos tienen que estar listos para si hace falta”, ordena la dirigente.

Martínez Verdecia pregunta en la reunión a los que parecen ser funcionarios municipales si ya están identificados y detenidos los principales cabecillas de las manifestaciones.

También, pide que se tengan en cuenta cuántos de los cuadros que “enfrentaron” a los manifestantes recibieron lesiones “porque eso es un elemento que nosotros tenemos a nuestro favor” para abrir procesos judiciales contra los manifestantes.

“Entonces no es que yo soy muy valiente y me dieron un pescozón y seguí para adelante. Yo seguí para adelante, pero tengo que decir que me dieron un pescozón, aunque yo haya dado siete”, agrega.

En otro momento de los audios, una dirigente local de San Antonio de los Baños habla de la organización de brigadas de respuesta rápida y su posible despliegue en caso de que las protestas se extendieran más allá del 11 de julio; de una red de “activistas” que informarán sobre lo que esté sucediendo; y del despliegue de autos con altoparlantes que difundirán audios con “contenido patriótico”.

Posteriormente, ocurre un intercambio al parecer entre esta dirigente local y la secretaria provincial del PCC, donde esta le pide identificar “el pueblo más revolucionario de San Antonio” para movilizar “100 personas de puntería”.

“Hay que buscar personas porque ante situaciones de este tipo ellos hablan mucho, y nosotros tenemos que superarlos en consignas revolucionarias. Hay que opacarlos, la voz de ellos no puede ser más alta que la nuestra, y además tenemos que tener megáfonos”, detalla.

Más adelante, la funcionaria partidista asegura que ha participado en una videoconferencia con el gobernante Díaz-Canel donde ha recibido precisiones. Además, explica que en esa reunión en cuestión se encuentran el Fiscal de la provincia, la presidenta del Tribunal y las autoridades del Ministerio del Interior (MININT) .

En otro corte del audio, se oye hablar a quien el usuario que filtró el material identifica como Ricardo Concepción Rodríguez, gobernador de Artemisa.

“A ver, por la experiencia que vimos ahí caminando incluso con el presidente, hablando en plata, vimos muchos gusanos activos y pasivos. Lo que había en las casas, alrededor del recorrido, todo el mundo era gusano. Incluso yo tuve discusión con varios”, dice el gobernador.

Asimismo, Concepción Rodríguez explica a la secretaria del Partido que en Artemisa hay enfermeras y maestros identificados como “gusanos”. De esta manera, el gobernador propone, durante la reunión, que se debe organizar un acto de repudio en el centro de trabajo donde haya un “gusano”.

“Esos gusanos no los podemos botar del trabajo, pero una enfermera, no sé, de un hospital, estaba en la marcha, y le hacemos un acto de repudio de frente: ‘tú eres gusana’, ‘tú eres vendepatria’, ‘tú eres vendía’. No le doy un piñazo, pero la dejo descaracterizada frente a sus compañeros de trabajo”, comenta el gobernador.

Las protestas masivas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 comenzaron como una gran manifestación local en el municipio artemiseño de San Antonio de los Baños que, por efecto espejo en las redes sociales, se comenzó a extender por toda Cuba.

En un intento de contener esa primera protesta, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llegó, acompañado de funcionarios y una fuerte escolta, a San Antonio de los Baños, donde fue abucheado e increpado por la multitud.

Durante ese día, en municipios de esa provincia como Güira de Melena o Bauta también se registraron manifestaciones que fueron reprimidas.

Casi una veintena de manifestantes del 11J en San Antonio de los Baños fueron condenados a penas que llegan hasta los 10 años de cárcel en juicios donde han sido denunciadas diversas irregularidades.