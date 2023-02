Ya está aquí el videoclip de "Ahora se puede", lo nuevo de El Micha y El Taiger

¡El Micha y El Taiger están de estreno! "Ahora se puede" es la nueva colaboración que une a los dos exponentes urbanos cubanos, una canción que aterrizó en Youtube con su propio audiovisual protagonizado por ambos artistas y dirigido por Marlon Garrigas.

Los seguidores de los cantantes estaban pendientes de este lanzamiento, que habían adelantado en sus redes sociales. Y por fin llegó el momento de poder escuchar esta colaboración explosiva a ritmo de reguetón que está teniendo una gran bienvenida entre los fans de El Taiger y El Micha.

Así se lo han hecho saber a los dos artistas cubanos en el tablón de comentarios del videoclip, que está disponible en el canal de Youtube de El Micha.

"Es verdad que es un hit, qué temazo se cocinaron ambos, la pista, el coro, los versos están bien cabrones", "Los que marcan la diferencia haciendo cosas diferentes", "Cada vez que se unen estos grandes todo cambia, buen tema", "Unas de las combinaciones del reguetón cubano que más me gustan, siempre rompen" o "Buen tema, lo mejor que ha salido en un tiempo", son algunos de los mensajes que les enviaron.

"Ella quiere ir a la fiesta mía, ahora me quiere pero antes no me quería. Sí, sí, sí, tu misma, la que me llama todos los días, porque ahora se puede, pero antes no se podía", dice el pegadizo estribillo de "Ahora se puede", una canción que seguro sonará y mucho esta temporada.

Esta no es la primera vez que los dos cubanos fusionan sus voces sobre una misma pista. A lo largo de los años han trabajado juntos en otros temas como "El Pana" o "Los Envidiosos":

¿Qué te parece lo nuevo de El Micha y El Taiger?

