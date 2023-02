Asesinato de un custodio en Santa Clara indigna y preocupa a los ciudadanos

Otro presunto asesinato conmovió este domingo a ciudadanos cubanos que denunciaron el crimen en redes sociales y expresaron su preocupación por la espiral de violencia que sacude a Cuba, con noticias diarias de robos, asaltos a mano armada y crímenes sangrientos.

“Hace apenas unas horas ocurrió otro asesinato en Cuba, precisamente en mi propio barrio, por lo que este, en particular, me toca de cerca y me ha dejado una sensación horrible. Esta vez fue uno de los CVP de la escuela primaria donde estudié, llamada Celia Sánchez, del Reparto José Martí, en Santa Clara”, reportó el activista cubano Jonatan López.

Captura de pantalla Facebook / Jonatan López

La víctima del presunto crimen se llamaría Miguel Contino Moro, “un señor, según me cuentan, que vivía solo y era amigo de todos”, describió el activista, pareja de la activista Roxana García Lorenzo y cuñado del preso político Andy García Lorenzo, manifestante pacífico durante las históricas protestas del 11J en Cuba.

“Le arrebataron la vida a sangre fría con un cuchillo en la madrugada de hoy [domingo]. Fue apuñalado varias veces, todo para robar algunos TV y unas PC viejas, o incluso comida, dicen algunos. Pero todos coinciden en algo, lo Asesinaron”, precisó López.

Al momento de redactar esta nota, ni las autoridades ni los medios de comunicación oficialistas se han pronunciado sobre el suceso, que vendría a confirmar la creciente tendencia a la comisión de crímenes violentos por parte de delincuentes cubanos.

En su publicación, López advirtió a la policía y otros órganos represores del régimen cubano del descuido de sus funciones de vigilancia y seguridad en las calles. En vez de garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana, los represores cubanos dedican sus recursos a vigilar, acosar y amenazar a activistas y personas que manifiestan sus deseos de cambio en Cuba.

“A este pobre hombre lo asesinaron en parte por culpa de ustedes, porque los verdaderos delincuentes andan sueltos, ya que ninguno de ustedes está para lo que tienen que estar, que es para proteger al pueblo y evitar que esto pase”, señaló.

La denuncia de López fue confirmada por los comentarios de otros internautas cubanos que dijeron haber sido testigos del despliegue policial y escuchado versiones de lo sucedido.

Captura comentario Facebook / Jonatan López

“Hoy temprano pasé por allí como cada domingo y pude observar un amplio despliegue de autos militares”, dijo un usuario identificado en Facebook como Guillermo Del Sol Pérez, a quien un “testigo ocular” de los sucedido describió como una muerte horrenda.

Este supuesto testigo relató que la víctima había sido “brutalmente” asesinada, con “ensañamiento”, y que había quedado “irreconocible”.

Por su parte, en el grupo de Facebook ‘Reparto José Martí en Santa Clara’, la usuaria identificada como Ara Fentes, vecina del mencionado reparto, confirmó el macabro suceso.

“Ahora un asesinato en una de nuestras escuelas primarias, a un trabajador (custodio). Es preocupante, bastante tenemos con los problemas de la comida día a día, y ahora esto. Dentro de poco no se va a poder ni salir de casa”, denunció la usuaria, lamentando el aumento de los robos y la violencia en la ciudad.

Captura de pantalla Facebook / Ara Fentes

Cada vez son más los ciudadanos que manifiestan públicamente sus preocupaciones en relación con la inseguridad que se está viviendo en el país por culpa de una criminalidad exacerbada por la crisis, la inflación, la escasez, los apagones y el masivo éxodo de cubanos y que emprenden algunos tras conseguir el dinero que necesitan por medios violentos y criminales.

A mediados de febrero, la cubana Daily Alba exigió a las autoridades que encontraran al culpable de la muerte de su abuelo de 76 años, asesinado hace ya 9 meses, y que vivía solo en su finca de Ceibabo, una localidad del municipio Manicaragua, en Villa Clara. El anciano habría recibido 22 puñaladas antes de fallecer.

Días después, las redes sociales se hacían eco del asesinato de un joven cubano en su propia casa, presuntamente para robarle. Sucedía en la ciudad de Matanzas y la víctima fue identificada como Jesús Alfonso Sánchez.

En declaraciones a CiberCuba, sus allegados dijeron que fue apuñalado esta semana en su propia casa para robarle. Además, confirmaron que la policía detuvo a un sospechoso que confesó el crimen y luego se hizo la reconstrucción de los hechos en la vivienda.

“Hasta cuándo seguiremos con esta ola de violencia que se está viviendo en Cuba, hasta cuándo la pérdida de vidas humanas, la inseguridad se está apoderando de nuestras calles ¿ya no es seguro caminar o vivir acá? Hay que ponerle coto a esta ola de asaltos, feminicidios, es hora de tomar acción”, comentó uno de los amigos de la víctima en Facebook.

El pasado miércoles, la policía arrestó al presunto homicida de Yanquiel Jiménez Hernández, el joven cubano de 19 años asesinado recientemente a puñaladas en el municipio Jatibonico, en la provincia de Sancti Spíritus.

El crimen ocurrió entre las 2:00 y 2:30 de la madrugada del miércoles 15 de febrero. Minutos después de haber sido apuñalado por una persona, el joven Yanquiel apareció pidiendo ayuda en la vía pública mientras sangraba.

Una persona resultó arrestada y, según medios oficialistas, habría confesado el crimen, en el que presuntamente estarían implicadas otras tres personas.