Brutal asesinato a puñaladas conmociona ciudad de Matanzas

El asesinato de un joven cubano en su propia casa, presuntamente para robarle, ha conmocionado a la ciudad de Matanzas que pide penas más severas para los criminales, en medio de una escalada de la violencia en el país.

La víctima ha sido identificada como Jesús Alfonso Sánchez. En declaraciones a CiberCuba sus allegados dijeron que fue apuñalado esta semana en su propia casa para robarle.

Además, confirmaron que la policía detuvo a un sospechoso que confesó el crimen y luego se hizo la reconstrucción de los hechos en la vivienda.

Detallaron que "Chuchi", como le decían cariñosamente, era artesano, padre de un niño y que viajaba con frecuencia al extranjero. Asimismo, sus amigos lo calificaron como una excelente persona, padre y un hijo muy cariñosa y responsable.

"Hasta cuándo seguiremos con esta ola de violencia que se está viviendo en Cuba, hasta cuándo la pérdida de vidas humanas, la inseguridad se está apoderando de nuestras calles ¿ya no es seguro caminar o vivir acá? Hay que ponerle coto a esta ola de asaltos, feminicidios, es hora de tomar acción, ayer murió este amigo mío de una forma que no merecía, es hora de poner manos fuertes, pena de muerte a todo el que mate", comentó uno de sus amigos en Facebook que se identifica en la red social como Raisel Hernández.

El internauta Jorge Daniel Gonzales Legueno también afirmó ser amigo de la víctima. "Aún no creo que sea verdad que ya no estés entre nosotros, amigo mío, que EPD. Hasta cuándo se va a permitir que ya no sea seguro caminar por las calles. ¿Por qué puedo ser objeto de asalto por tener un teléfono que tanto sacrificio nos cuesta? ¿por qué en cualquier momento nos puedan quitar la vida? yo me pregunto ¿Dónde está la policía?", cuestionó.

"Para reprimir a un pueblo que protesta cuando es injusto un apagón sí están de primeros, pero para encontrar un HP que le quita la vida a una mujer o un hombre inocente ahí sí no hay respuesta rápida de parte de ellos y cuando lo logran atrapar no hacen que paguen. El que mate pues pena de muerte con él y solo así vamos a lograr parar esta ola de represiones y asaltos que está viviendo nuestro país", señaló.

"Yo lo conocí. No merecía morir de esa manera. que descanse en paz", lamentó Liusvany Cañizares Hernández en el mismo medio.

Diversos crímenes han sacudido en los últimos meses la sociedad cubana. El asesinato de más de 10 mujeres en lo que va de año y las víctimas del robo con fuerza, dan cuenta de una crisis de seguridad en la isla.

El pasado 14 de febrero el poblado de Jatibonico, Sancti Spíritus, quedó consternado por el asesinato de un joven de 19 años.

También este mes la cubana Daily Alba exigió a las autoridades que encuentren al asesino de su abuelo de 76 años, quien fue apuñalado 22 veces hasta la muerte en su finca de Ceibabo, una localidad del municipio Manicaragua, en Villa Clara.

La semana pasada en Matanzas apareció el cadáver de un cubano de 31 años, presuntamente asesinado por familiares cercanos, en la fosa de una vivienda en el municipio Colón.