Flautista cubana toca con Andrea Bocelli: "Esta noche fue de ensueño"

Una flautista cubana tocó junto a Andrea Bocelli en un concierto efectuado este sábado en Gran Caimán, una experiencia que la instrumentista catalogó como "una noche de ensueño".

A Leslie Durán, una joven radicada en Islas Caimán, le pareció una ilusión haber tenido la oportunidad de acompañar al tenor italiano en su presentación en la isla caribeña en el castillo Pedro St. James, según trascendió en las redes sociales de la flautista.

Captura de Facebook / Leslie Duran

"Esta noche fue de ensueños. Uno no acompaña al Maestro Andrea Bocelli todos los días y esta cubana aún no se lo cree. Qué placer", escribió Durán en Facebook.

"Acá estamos backstage antes de empezar el concierto, él me pidió la flauta y a mí solo se me ocurrió decirle: 'Maestro, si usted toca como canta yo me voy pa' mi casa'", agregó la emocionada cubana.

Captura de Facebook / Leslie Duran

Leslie Durán insertó en su mensaje fotos junto al músico, uno de los más relevantes del panorama internacional y en alguna de las imágenes, Bocelli sostenía la flauta.

Entre otros temas, la joven, integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional de Caimán, interpretó junto a Bocelli "La viuda alegre", una opereta en tres actos con música del compositor austro-húngaro Franz Lehár y libreto en alemán de Victor Léon y Leo Stein.

También acompañó una de las canciones más memorables que ha interpretado el italiano, "Con te partirò" ("Hora de decir adiós"), una canción de ópera-pop italiana, escrita por Francesco Sartori y Lucio Quarantotto y cantada por primera vez por Bocelli en el Festival de San Remo de 1995, con la cual quedó en cuarto lugar en el certamen y se convirtió en parte obligada de su repertorio.

Bocelli, de 64 años, nació en Pisa, Italia, con glaucoma congénito que le dejó parcialmente ciego. Sin embargo, a los 12 años, como consecuencia de un golpe en la cabeza durante un partido de fútbol, la ceguera se hizo total.

En su carrera musical ha publicado más de 70 discos con ritmos que van desde el pop, la música clásica y la ópera.

En 2019 el gobierno cubano confirmó la noticia de que el músico actuaría en Cuba pero el concierto no llegó a producirse.

Varios temas suyos se han popularizado en la isla, como "Vivo por ella" o su versión de "Bésame mucho".

Por su brillante trayectoria musical, el 2 de marzo de 2010 Bocelli fue galardonado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.