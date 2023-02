Alto índice de embarazos en la adolescencia en Sancti Spíritus

Autoridades de Salud Pública en Sancti Spíritus alertaron que existe en la provincia un alarmante índice de embarazos en la adolescencia.

Radio Sancti Spíritus reportó que al cierre de 2022 había en el territorio 23 madres adolescentes en las edades comprendidas entre 12 y 19 años y 478 menores de 20.

Los municipios con mayores cifras de embarazos tempranos son Sancti Spíritus, Trinidad, Jatibonico y La Sierpe, estos dos últimos por encima del 20% de la media del país.

Noemí Coello Pérez, psicóloga al frente de la Cátedra de Sexología y Educación Integral de la Sexualidad, señaló que a nivel nacional y provincial se registran altas tasas de fecundidad adolescente y advirtió que es un fenómeno que debe tenerse en cuenta y trabajar por disminuirlo.

“La adolescencia no es una edad óptima para tener hijos. Se interrumpen las oportunidades de continuar estudios. En la mayoría de los casos los muchachos no sostienen relaciones de pareja estables y no poseen independencia económica”, dijo.

Comentó también que el alto índice de embarazos en la adolescencia deja otros indicadores de salud materno-infantil desfavorables en Cuba, como el incremento de casos de bajo peso al nacer.

Pidió que se dialogue más con los adolescentes sobre la importancia de llevar la sexualidad de modo responsable, tener en cuenta la planificación familiar, la maternidad y la paternidad conscientes. Sin embargo, la funcionaria no hizo referencia a la escasez de métodos anticonceptivos en Cuba.

En el mercado negro cubano el precio de los anticonceptivos es extremadamente alto y no existe otra forma de adquirirlos porque escasean en las farmacias, consultorios médicos y hospitales de todo el país.

Los condones se venden a un precio de entre 25 y 50 pesos la unidad. A veces hay "ofertas" de 50 preservativos por 1,500 pesos, 100 por 2,500 pesos y una caja de 144 por 3,000 pesos.

El incremento de los embarazos en la adolescencia no se produce solo en Sancti Spíritus, sino a nivel nacional. Santiago de Cuba en 2023 reporta más de 800 embarazadas menores de 18 años.

Estrella Soler, funcionaria de la Dirección Provincial de Salud, dijo que de las 4,620 gestantes captadas en lo que va del actual año, 827 son menos de 18 años de edad. La cifra es alarmante por los riesgos para la salud de las menores de edad y la incidencia de la prematuridad en los partos.

Los municipios de Guamá, Segundo y Tercer Frente son los de mayor cantidad de casos. En estos territorios hay también una alerta por la alta incidencia de infecciones en la mujeres y de bebés con bajo peso al nacer.

Las Tunas es la provincia con el mayor índice de embarazos en adolescentes de Cuba. La tasa de gestantes en edades tempranas es de 22,7%, por encima de la media de 17.8% a nivel nacional.