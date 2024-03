Sancti Spíritus logra en seis años más de 1,650 embarazos en parejas infértiles

El sistema cubano de salud y el Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) en Sancti Spíritus informaron haber alcanzado más de 1,650 embarazos en parejas infértiles en el período de 2018 a 2023.

Ambas instituciones, lideradas por el Centro Provincial de Baja Tecnología, ubicado en el Hospital Provincial General Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus, fueron las responsables de los embarazos en parejas atendidas integralmente en la red de servicios que ofrecen mediante el programa de Atención a la Pareja Infértil.

Según un reporte del diario oficialista Escambray, solamente en 2023 nacieron 158 niños producto de este tipo de embarazos, aunque no se aportaron cifras de los años anteriores.

La información oficial, que recuenta aquellos embarazos que llegaron a buen término, reseña que las autoridades de la Dirección Provincial del Programa Materno Infantil aseguraron que 4,540 parejas con problemas para concebir un embarazo de forma natural se encuentran registradas en el territorio.

El Centro Provincial de Baja Tecnología de Sancti Spíritus constituye uno de los 15 con que cuenta el país, y es un lugar al que suelen referirse las parejas para someterse a procederes de mayor complejidad.

Está integrado por un equipo multidisciplinario conformado por ginecólogos, obstetras, inmunólogos, urólogos, endocrinólogos y psicólogos.

“No hacemos técnicas complejas como las donaciones de embriones y la fecundidad in vitro; pero practicamos inseminaciones cervicales y uterinas, y cuando no se logra el embarazo porque la paciente tiene un componente quirúrgico obstructivo importante, se remite al Centro de Alta Tecnología de Cienfuegos, donde se prepara a la pareja para una inseminación in vitro”, dijo el doctor Cosme Daniel Pulido Espinosa, especialista de segundo grado en Ginecobstetricia, al frente de la Consulta Integral a la Pareja Infértil en el Hospital Camilo Cienfuegos.

Dispone de un ultrasonido de alta resolución con miras a dar seguimiento folicular para la evaluación del ovario y cuenta, además, con un laboratorio, un local para la extracción de la muestra, otro para la inseminación y el Departamento de Psicología.

Pulido Espinosa detalló que entre las causas de mayor infertilidad en Sancti Spíritus están “las infecciones en los aparatos genitales tanto de hombres como de mujeres, que provocan que no se logre la gestación o complicaciones que tributan a una obstrucción a nivel de las trompas y, finalmente, a una cirugía debido a un embarazo ectópico”.

Específicamente en el hombre otras causas pueden ser: el desarrollo de “padecimientos que afectan la producción de espermatozoides, y existen causas hormonales muy comunes en este sexo en personas que fumigan con productos químicos. Igualmente, se diagnostican jóvenes con varicoceles, enfermedad que pudiera estar relacionada con la práctica de ejercicios físicos intensos sin previa orientación”, añadió.

Un problema que afecta el tratamiento de las parejas resulta ser la lejanía de algunos territorios y lo complicado de su traslado hacia la capital provincial espirituana, sobre todo en pacientes de los municipios Sancti Spíritus, Yaguajay, Taguasco y La Sierpe.

Aseguraron, además, que a Cuba le cuesta el tratamiento unos 4,000 dólares solo por concepto de material gastable, medios de cultivo, reactivos y medicamentos, en un programa que es prioridad debido a la contribución que puede hacer este al incremento de la natalidad.

Los bajos números de nacimientos es una preocupación manifestada por el gobierno cubano. Según EFE, las cifras de natalidad en Cuba siguieron en descenso durante 2023, donde nacieron 90,374 bebés por debajo de los 95,402 que lo hicieron en 2022.

AFP menciona este hecho como un augurio del futuro de la isla en donde, la población de Cuba podría pasar de los 11 millones de habitantes actuales a menos de nueve millones en la década de 2050.