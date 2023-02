Ron DeSantis firma legislación que pone fin a autogobierno de Disney

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este lunes un proyecto de ley que le otorga el control del distrito autónomo de Walt Disney World, que durante 50 años permitió a la la corporación del parque de atracciones operar con un alto grado de autonomía.

"Hoy el reino corporativo finalmente llega a su fin", dijo en una ceremonia de firma del proyecto de ley en Lake Buena Vista. "Hay un nuevo sheriff en la ciudad, y la rendición de cuentas estará a la orden del día".

Con la aprobación del proyecto de ley, el republicano DeSantis nombró una junta de cinco miembros para supervisar los servicios gubernamentales que el distrito de Disney proporciona en sus extensas propiedades de parques temáticos en Florida.

En el documento legal se le exige a Disney pagar los impuestos que le corresponden; "impide que los gobiernos locales de izquierda utilicen la situación para aumentar los impuestos locales; impone la ley de Florida para que el distrito deje de recibir un trato preferente y asegura que la deuda municipal de la demarcación sea pagada por Disney, no por los contribuyentes del estado".

"Permitir que una corporación controle su propio gobierno es una mala política, especialmente cuando la corporación toma decisiones que afectan a toda una región", dijo el gobernador Ron DeSantis.

La firma se produjo mientras DeSantis se prepara para una esperada carrera presidencial, aunque aún no se ha oficializado.

El relevo en el distrito de Disney comenzó el año pasado cuando el gigante del entretenimiento, sometido a intensas presiones, se opuso públicamente a la ley "Don't Say Gay" (No digas gay), que prohíbe la enseñanza de la orientación sexual y la identidad de género desde preescolar hasta tercer grado, así como las lecciones que no se consideren apropiadas para la edad.

Disney consideró que esa norma “nunca debió ser aprobada”, al tiempo que se disculpó con sus empleados por haber mantenido silencio y optar por hacer campaña en contra de la ley “detrás de las cortinas”.

Antes de su promulgación, el presidente ejecutivo de Disney, Bob Chapek, anunció la cancelación de los cuantiosos donativos políticos de la compañía en Florida, que afectan incluso al propio DeSantis.

Disney emplea unas 60,000 personas en el estado de Florida. Reedy Creek Improvement District, donde se asienta la ingente compañía, es un distrito especial que abarca unos 100 kilómetros cuadrados entre los condados de Osceola y Orange, en el centro de Florida.

Como distrito independiente se le permitía a Walt Disney World tener su propia policía y cuerpo de bomberos, entre otras concesiones.