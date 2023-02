J Balvin explica por qué lleva cinco meses sin publicar nada en Instagram

Todos los seguidores de J Balvin se preguntan lo mismo: ¿por qué el cantante colombiano se ha alejado de las redes sociales?

El reguetonero lleva desde septiembre sin compartir contenido en su perfil de Instagram, donde siempre ha sido muy activo, publicando fotos e historias de su día a día para mantenerse siempre en contacto con sus millones de followers (actualmente cuenta con 52,3M de seguidores). Pero esto no ocurre desde hace más de cinco meses, en los que su cuenta ha estado en silencio total.

Concretamente fue el 22 de septiembre la última vez que subió una instantánea a su cuenta. Una foto con su hijo Rio, fruto de su amor con la modelo argentina Valentina Ferrer. Y desde entonces, su red social se ha mantenido inmóvil, a pesar de haber ido a varios eventos. El más reciente: la semana de la moda de Milán, donde le vimos junto a Kim Kardashian.

Pero detrás de este parón hay una explicación y se la contó a la revista Billboard. "Realmente en este momento me he centrado en mi familia. Dejé las redes sociales para estar conectado con mi realidad y mi familia. Esto me ha enseñado mucho. A vivir más el presente. Obviamente echo de menos a mis fans, pero cuando sea el momento adecuado, volveré", reveló el intérprete de "Mi gente", cuyo último estreno musical fue en junio del año pasado, "Nivel de perreo".

Que el artista no haya lanzado música en este tiempo, no significa que no haya trabajado en el estudio de grabación. "He hecho música para pasar un buen rato como siempre, pero todavía no tengo un concepto o un álbum para hacer", comentó a la citada publicación. Esto se debe a que quiere un concepto "claro, diferente y fresco". "Posiblemente en estos días, llega la musa y me llega el concepto, y de ahí nace un disco. Puede ser este año, puede ser el próximo", agregó, dejando en el aire su regreso a la música.

