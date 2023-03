La cubana Tania Pantoja responde a rumores de reconciliación tras pública bronca con su pareja

La prensa del corazón peruana apunta a una posible reconciliación de la cantante cubana Tania Pantoja con su pareja el músico Elio Torres, tras la sonada que ambos protagonizaron en plena calle en días recientes.

Aunque Pantoja asegura que Torres visitó su apartamento solo para llevarse sus cosas, el programa de televisión "Magaly TV La Firme" captó imágenes del músico en la vivienda barriendo, sacudiendo y hasta yendo a hacer la compra.

"Elio está en mi departamento primero porque me da la gana y segundo porque vino a llevarse sus cosas y punto [...] Si fue a hacer compras es su problema de él, yo no tengo nada que ver con Elio ni Elio conmigo", dijo al ser interrogada vía telefónica sobre las imágenes.

"Yo no tengo que perdonar nada, yo no soy Dios para perdonar. Ya lo que pase es mi problema. Ya el video está viral, yo lo que se comente, lo que haga Elio, lo que haga Tania Pantoja ya no es mi problema ni su problema tampoco. Ya no me interesa lo que hablen ni lo que digan", añadió la artista visiblemente molesta.

La cantante precisó, además, que su "integridad" se la cuida ella sola y aprovechó para reprochar a la prensa el alcance que ha tenido lo sucedido.

"Ya ustedes hicieron lo indecible, ya grabaron, ya hicieron todo. Ya le jodieron la vida a Tania Pantoja. Ya no me jodan más [...] Hago dentro de mi casa lo que se me da la gana. Es mi vida privada", concluyó.

La prensa peruana ha arremetido con dureza contra la artista cubana por su actitud, que estiman que atenta contra la causa de la violencia de género.

La popular cantante cubana se vio en medio de un escándalo mediático después de que salieran a la luz imágenes de una pelea con su pareja en plena calle, frente a su casa en el distrito Santiago de Surco, en Lima.

La noche de la discusión los vecinos sintieron los gritos y llamaron a la policía. Elio salió de la casa con un brazo envuelto en una toalla y sangrando. Aunque el músico inicialmente alegó que se cortó con un cristal de forma accidental, luego cambió su versión y culpó a Tania de haberle hecho la herida, algo que ella negó de forma rotunda ante la prensa.

"Él se apareció de momento y hubo un escándalo. Se nos fue la mano. No tanto como para llamar a nadie (policía) pero bueno, pasó, desafortunadamente", confesó la cantante.

"Nooo, yo no corté a nadie. Soy una mujer pasiva, papi. Soy tranquila. Él gesticulando se dio con un espejo. Eso fue todo, no pasó nada. Soy incapaz de hacerle eso", respondió al interrogada sobre la herida de su pareja.

La cantante cubana Tania Pantoja fue una de las voces de la orquesta Bamboleo bajo la dirección de Lazarito Valdés y posteriormente emprendió su carrera en solitario. Lleva varios meses residiendo en Perú, donde se ha presentado en importantes escenarios de la nación sudamericana.

