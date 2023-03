Tania Pantoja se pelea con su pareja en plena calle en Perú

La popular cantante cubana Tania Pantoja está en el centro de un escándalo mediático después de que salieran a la luz imágenes de una pelea que tuvo con su pareja en plena calle, frente a su casa en Surco, Perú.

ATV compartió un reportaje en el que se ven imágenes de la discusión entre Tania Pantoja y Elio Torres, uno de los músicos de su orquesta que fue pareja de la cantante durante al menos siete meses.

La noche de la discusión los vecinos sintieron los gritos y llamaron a la policía que se presentó en el condominio. Elio salió de la casa con un brazo envuelto en una toalla y sangrando.

El músico cubano inicialmente dijo que se cortó con un cristal, presuntamente al hacer un mal gesto durante la discusión, pero luego cambió su versión y culpó a Tania de haberle hecho la herida.

"Usted tiene que grabar a esta mujer. Todo esto me lo hizo ella, lo que yo soy un varón y no he querido decir que me lo hizo ella, por ser varón y marido", dijo Elio. Luego se dirigió a Tania con rabia, diciéndole: "¡Dale pa' allá!".

La cantante lleva varios meses viviendo en Perú y actuando en importantes escenarios de ese país. La noche que la policía se presentó ante su vivienda se puede ver cómo le exigía a Elio que devolviera las llaves de su casa, porque no quería que él volviera a entrar.

La Pantoja de Cuba aseguró a las autoridades que no se sentía segura y que su vida estaba en peligro.

"Son celos enfermizos. Lo que quiero es que él se vaya", explicó Tania a la policía. "Pobrecito, le tengo hasta lástima. Él es mi músico, pero es también mi pareja. Nunca pensé llegar a esto, de verdad", dijo la artista.

Tania declaró que Elio es posesivo, obsesivo y que no puede salir de su casa sin que él se ponga celoso. Aseguró que ella estaba descansando cuando Elio entró en la vivienda y comenzó la pelea. Sin embargo, la versión del cubano es otra muy diferente.

"Estás diciendo mentiras... que si celos enfermizos (...) Cuando llego veo su transformación, porque es una transformación lo que ella tiene cuando bebe. Vivo con ella hace siete meses, ella es la directora de la orquesta y la dueña de la casa, pero yo también vivo aquí", dijo Elio.

El cubano aseguró que él tiene un buen comportamiento en su comunidad, "pero la que se emborracha es ella y forma todo esto".

Elio abandonó la casa esa noche, no sin antes volver a discutir en plena calle, golpeándose y protagonizando un lamentable espectáculo, en el que él mostró cómo Tania le rompió sus objetos personales.

Tania Pantoja ofreció declaraciones a la prensa de Perú donde dijo que ella y Elio ya no están juntos.

"Él se apareció de momento y hubo un escándalo. Se nos fue la mano. No tanto como para llamar a nadie (policía) pero bueno, pasó, desafortunadamente", confesó la cantante.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que fuera ella quien le hiciera la herida en el brazo a Elio explicó: "Nooo, yo no corté a nadie. Soy una mujer pasiva, papi. Soy tranquila. Él gesticulando se dio con un espejo. Eso fue todo, no pasó nada. Soy incapaz de hacerle eso".

