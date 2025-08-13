Talentosa cubana enamora en TikTok con su espectacular interpretación de “Sueño de Cristal” de Tania Pantoja

La cantante cubana Liss ha conquistado a cientos de usuarios en TikTok tras publicar un video en el que interpreta el emblemático tema "Sueño de Cristal", popularizado por Tania Pantoja durante su paso por la orquesta Bamboleo.

En la grabación, compartida en su cuenta @liss_musica, Liss aparece con audífonos, visiblemente concentrada y entregada a la canción, dejando ver su potente voz y un estilo interpretativo lleno de matices.

La artista explicó que decidió cantar la pieza a petición de una seguidora, y la elección no pudo ser más acertada: los comentarios se llenaron rápidamente de elogios, destacando su calidad vocal y la emoción que transmitió.

“Una voz que llega al alma”, “Magistral interpretación” o “Tania estaría orgullosa” fueron algunas de las reacciones que recibió el video, que suma miles de visualizaciones y continúa circulando en redes sociales.

Este clásico de la música popular bailable cubana, que en los años 90 y 2000 hizo vibrar a públicos dentro y fuera de la isla, revive ahora gracias a la interpretación de Liss, quien sigue ganando seguidores y proyección con su talento.

