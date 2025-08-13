Talentosa cubana enamora en TikTok con su espectacular interpretación de “Sueño de Cristal” de Tania Pantoja

La cantante cubana Liss ha conquistado a cientos de usuarios en TikTok tras publicar un video en el que interpreta el emblemático tema "Sueño de Cristal", popularizado por Tania Pantoja durante su paso por la orquesta Bamboleo.
En la grabación, compartida en su cuenta @liss_musica, Liss aparece con audífonos, visiblemente concentrada y entregada a la canción, dejando ver su potente voz y un estilo interpretativo lleno de matices.
La artista explicó que decidió cantar la pieza a petición de una seguidora, y la elección no pudo ser más acertada: los comentarios se llenaron rápidamente de elogios, destacando su calidad vocal y la emoción que transmitió.
“Una voz que llega al alma”, “Magistral interpretación” o “Tania estaría orgullosa” fueron algunas de las reacciones que recibió el video, que suma miles de visualizaciones y continúa circulando en redes sociales.
Este clásico de la música popular bailable cubana, que en los años 90 y 2000 hizo vibrar a públicos dentro y fuera de la isla, revive ahora gracias a la interpretación de Liss, quien sigue ganando seguidores y proyección con su talento.
Preguntas frecuentes sobre el talento cubano en TikTok
¿Quién es Liss y por qué su interpretación de "Sueño de Cristal" ha sido tan popular en TikTok?
Liss es una cantante cubana que ha conquistado a los usuarios de TikTok con su interpretación del tema "Sueño de Cristal", una canción popularizada por Tania Pantoja. Su potente voz y estilo interpretativo han generado miles de visualizaciones y comentarios elogiosos en la plataforma.
¿Cómo influyen las redes sociales como TikTok en la visibilidad de los artistas cubanos?
Las redes sociales ofrecen una plataforma crucial para los artistas cubanos, permitiéndoles mostrar su talento al mundo pese a las limitaciones dentro de la isla. A través de TikTok, muchos artistas jóvenes han obtenido reconocimiento y seguidores, lo que les permite alcanzar una audiencia más amplia y recibir apoyo internacional.
¿Qué otros ejemplos de talento cubano han destacado en TikTok recientemente?
Recientemente, varios artistas cubanos han ganado popularidad en TikTok, como una joven que canta a capela durante un apagón, demostrando su voz y resiliencia, y otra joven que interpreta canciones de reparto de manera literal, generando risas y admiración por su creatividad.
¿Qué impacto tiene la música de reparto en las redes sociales?
La música de reparto, un subgénero cubano que combina reguetón, timba y jerga local, ha ganado popularidad en plataformas como TikTok, donde se convierte en tendencia gracias a su ritmo contagioso y a challenges que atraen a usuarios de diversas partes del mundo.
