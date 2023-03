Karol G se luce bailando el paso de baile viral de "TQG", su éxito con Shakira

Karol G está arrasando con su álbum Mañana será bonito, y especialmente con la canción "TQG", una poderosa colaboración con Shakira en la que las dos cantantes se empoderan después de vivir una ruptura. Un tema que ha provocado la reacción del mismísimo Anuel AA, que asegura que el éxito de este tema es porque se la dedica a él...

Pero dejando de lado esta polémica, la realidad es que "TQG" es todo un fenómeno viral. Un hit que no para de sumar reproducciones en Youtube y otras plataformas y que tiene su propio challenge dando vueltas por Tik Tok. Un reto al que se ha sumado la Bichota, que ha subido un vídeo haciendo la popular coreografía que realiza junto a Shakira en el videoclip.

Sin duda una de las escenas más sensuales que protagonizan Shakira y Karol G es cuando bailan en el suelo. Las dos de rodillas abren y cierran las piernas mientras cantan de que sus ex quieren volver con ellas. Después, mueven las caderas hacia adelante y para atrás y agitan sus melenas. Unos pasos que han replicado ya cientos de cibernautas y ahora también la mismísima cantante de "Provenza".

Como no podía ser de otra manera, sus fans se han rendido ante este baile que parece haber realizado en los pasillos de un hotel

"La Shaki le enseñó sus movimientos a Karol, espectacular", "Bella y única. Dejando el nombre de todas las mujeres en alto, enseñándonos que hay que luchar por nuestros sueños", "Hermosa, la real Bichota" o "La perfección", son algunos de los comentarios que le dejaron a la artista.

No hay duda que la cantante colombiana de 32 años es uno de los grandes fenómenos de la industria latina de los últimos años y prueba de ello es que su música traspasa fronteras, llega a lo más alto de las listas de éxitos y la gran popularidad que tiene en todas las plataformas digitales.

Si no has visto el videoclip de "TQG", no te lo pierdas. En él, Shakira y Karol G derrochan sensualidad por todos sus poros cantándole a sus ex.

