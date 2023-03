Anuel se la deja caer a Karol G al anunciar tema con Maluma: "Se van globales cuando me dedican canciones, ya van dos"

Una semana después de su lanzamiento, la canción "TQG" (Te quedó grande) sigue dando qué hablar en la esfera virtual, donde cientos de usuarios han analizado al milímetro la letra del tema que une por primera vez a Karol G con Shakira. Y en medio del gran éxito que está teniendo esta colaboración, hay alguien que se ha dado por aludido en cuanto a los dardos que lanzan las colombianas: Anuel AA, que esta semana se preguntaba por qué era tan inolvidable... Una clara indirecta para su ex.

Pero ahora el artista puertorriqueño ha dado un paso más al lanzar "Más Rica Que Ayer", una canción en la que le habla a la 'bebesita' (recordamos que era así como se refería a Karol G). Un sencillo que llegó con un videoclip en el que el final ha dejado a más de uno con la boca abierta.

En una escena final, que también publicó en su perfil de Instagram, Anuel aparece charlando con Mambo Kingz y DJ Luian. El productor le comenta que está acaparando titulares "con todas esas mujeres" y él responde que es porque es un "símbolo sexual".

Se van globales cuando me dedican canciones

"¿Y todas esas canciones y todo eso que es lo que hay?", insiste DJ Luian por las canciones que le han dedicado a Anuel. Y ahí es cuando él presume que son éxitos porque están destinadas a él.

"Se van globales cuando me dedican canciones. Ya van dos globales", agrega Anuel, haciendo referencia a los dos temas de desamor y ruptura que lanzó Karol G, "Mamiii" y "TQG", dos éxitos mundiales. El primero junto a Becky G y el segundo con Shakira.

Pero las sorpresas de este vídeo no se quedan ahí, porque este es un pequeño avance para anunciar que su próximo lanzamiento es con... ¡Maluma!

"Pero tú tienes que decidirte si Real G o Flow Maluma", le pide el DJ y acto seguido aparece Maluma en el tanque de Anuel.

La sonada polémica entre Anuel y Maluma

Recordamos que los dos artistas urbanos protagonizaron una gran polémica años atrás por una frase que dijo el boricua en uno de sus temas a finales de 2019: "Nunca flow Maluma siempre Real G". Un verso que no le sentó nada bien a Papi Juancho...

"Yo no lo entendí y me pregunté: ¿Por qué me llegó a mi la mala? Yo no le he hecho nada", dijo el intérprete de "Felices los cuatro" sobre esta polémica en una entrevista que concedió a Yo Soy Molusco. "No me gusta que hablen mierda de mi y que pongan mi nombre en sus bocas cuando a mi no me interesa tampoco hablar de ellos", agregó.

A pesar de esa controversia que protagonizaron, años más tarde se mostraron cercanos y hasta bromearon al respecto en un post que colgó Anuel. El intérprete de "China" colgó una foto con la descripción "Flow Maluma", a lo que su colega respondió "Papi te falta mucho". Un guiño con el que demostraron que en el pasado quedaron sus diferencias, hasta el punto que ahora, años después, están colaborando juntos en una canción.

Y como ellos mismos dijeron: "Siempre flow Maluma, Siempre real G".

¿Con qué sorprenderán Maluma y Anuel?

