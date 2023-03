Tomás Regalado presenta candidatura a la alcaldía de Miami

El cubanoamericano Tomás Regalado, exalcalde de Miami, anunció que pretende hacer una nueva candidatura para la alcaldía de la ciudad.

Regalado dijo esta semana a Telemundo51 que ha tenido el deseo de volver a ser alcalde de Miami desde hace un par de años. Adelantó que su lema de campaña será "Volveremos a recuperar a Miami", pues considera que la gestión de la ciudad va de capa caída por falta de una visión próspera y cohesionada.

Tomás Regalado ganó en 2009 su candidatura como alcalde, con el eslogan "Recuperemos a Miami" y cree que su nueva campaña debe ir en una línea similar, de rescate de la ciudad.

"Nunca he aspirado a nada que no sea Miami. Desde que llegué de Cuba viví en Miami, me casé en Miami, mis hijos nacieron en Miami. He visto con tristeza cómo están convirtiendo esta ciudad en un hazmerreír del mundo, después de alcanzar posiciones globales. Los residentes merecen más", dijo.

Criticó a la actual administración señalando que "no se sabe quién manda". En su criterio "el alcalde no existe, el administrador no opina, la abogada de la ciudad opina contra otros abogados".

Regalado es periodista de profesión, cree que la comunicación debe ser uno de los pilares de la alcaldía de Miami y considera que él, por ser "mediático", está listo para dedicarse diariamente a "reportar lo que pasa en la ciudad".

Tomás Regalado fue alcalde de Miami por dos mandatos consecutivos, entre 2009 y 2017. Le siguió en el importante puesto Francis Suárez.

En los seis años que lleva fuera de la alcaldía de Miami, se ha vinculado estrechamente a la política y a los medios de comunicación como director de Radio y Televisión Martí.

En 2019 el opositor cubano Guillermo del Sol Pérez pidió en la plataforma Change.org la destitución de Tomás Regalado como director de Radio y TV Martí y señaló como razón principal el hecho de “no centrarse en Cuba”.

Del Sol dijo que la emisora no cumplía su función de divulgar la realidad cubana y se dedica a "complacer cuestiones personales del señor Tomás Regalado y su familia".

Ese año Radio y TV Martí recibió una auditoría del gobierno federal a la programación. El informe de la investigación concluyó que la emisora difundía "informaciones plagadas de mal periodismo y propaganda ineficaz" hacia Cuba.

En 2020 Regalado asumió la presidencia del Instituto Interamericano para la Democracia (IID). Señaló que al frente de esa institución su propósito principal era fortalecer los lazos políticos con Washington, acercarse a los medios de comunicación y llegar a los jóvenes de Florida.