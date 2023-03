Haydée Milanés pide liberación de presos políticos en Cuba: ¡No más represión, no más abuso!

La cantante cubana Haydée Milanés Álvarez pidió este viernes 3 de marzo la liberación de “los más de mil presos políticos” y exigió al régimen totalitario el fin de la represión y los abusos contra los activistas y disidentes que quieren un cambio en Cuba

“¡Pido la libertad para los más de mil presos políticos en Cuba! ¡No más encarcelamientos, no más represión, no más intimidación, no más abuso!”, expresó la artista en sus redes sociales, haciendo hincapié en la liberación de las reclusas por motivo de conciencia de cara a la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo miércoles 8 de marzo.

Captura de pantalla Facebook / Haydée Milanés

Consciente de que “tenemos una sola vida”, la músico abogó una vez más por la libertad de expresión en Cuba y por la normalización del disenso en una nación que requiere de todos sus hijos para construir una sociedad abierta, inclusiva y participativa.

Ese país futuro, “en el que podría ser maravilloso estar” está ahora dominado por una cúpula que gobierna con puño de hierro sobre unos ciudadanos cuyos derechos humanos y libertades políticas y civiles han sido aplastados en nombre de la llamada “revolución”.

Esa Cuba, donde la Constitución consagra y blinda la ideología comunista -para llevar adelante el proyecto de esa cúpula político-militar de perpetuarse en el poder-, es un país empobrecido y castrado donde “mantener la salud mental es una proeza”.

Ese “país hermoso” ha sido destruido material y espiritualmente por la dictadura, responsable de la construcción de una sociedad enferma y disfuncional, donde “cada vez se hace más insoportable vivir, porque no hay ilusión, porque el sistema de gobierno es ineficiente para el pueblo”.

Para la hija del trovador Pablo Milanés, fallecido en noviembre en Madrid, la vida cotidiana en Cuba está marcada por agudos problemas de alimentación y transporte, apagones, falta de agua corriente y medicamentos, “más el deterioro generalizado que puede verse tan solo saliendo a caminar las calles, o entrando a la casa de cualquier cubano”.

“Eso hay que vivirlo para poderlo sentir y entender”, dijo la artista, mostrando su empatía hacia esa gran mayoría de cubanos con una diaria y extensa “lista de necesidades básicas”.

Pero la cantante quiso, además, alzar la voz por esas familias de cubanos que, sumado a la tragedia de subsistir, arrastran el dolor de ver a sus hijas, hermanas, madres y esposas encarceladas porque tuvieron el valor de manifestar sus deseos de cambios durante las históricas protestas del 11J en Cuba.

Para ellas, y para todos los presos políticos del régimen cubano, Milanés exigió su liberación. Además, aprovechó para expresar su repulsa por un sistema totalitario en el cual se persigue y castiga disentir, y “te censura, te acosa, te reprime, te encarcela, te tortura y te destierra” si te atreves a hacerlo.

Para la cantante, esa realidad oscura y opresiva es “lo peor de todo”, y no es la primera vez que la denuncia.

Apenas 24 horas después de la brutal represión desatada por la “orden de combate” dada por el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel contra los cubanos que protestaban pacíficamente el 11 de julio de 2021, Milanés reclamaba el cese de la represión y la violencia contra ellos.

“El pueblo cubano se ha expresado y ha salido pacíficamente a las calles con sus demandas. El gobierno tiene la obligación de escucharlo. Es inadmisible que las autoridades estén convocando a un enfrentamiento entre cubanos. ¡Basta ya de represión, basta ya de violencia!”, expresaba la artista en sus redes sociales.

Días más tarde, la cubana pedía libertad para todos los presos políticos y condenaba la represión y la persecución a propósito del Día de la Virgen de las Mercedes, en el que en Cuba se venera también a Obatalá.

"Hoy, en el día de las Mercedes, Obbatala, pido la paz para todos los cubanos. Pido también la libertad para los presos políticos. La encarcelación, la persecución, la represión, la censura, nunca serán los caminos", escribía Haydée, una mujer que no ha dudado en posicionarse en contra del servicio militar en Cuba y a favor de un cambio que devuelva la dignidad a sus compatriotas.