Bandera de Estados Confederados de EE.UU. en Submarino Amarillo de La Habana

Un joven artista cubano denunció en las redes sociales que la bandera de los Estados Confederados de EE.UU. ondeó en el Submarino Amarillo, un conocido bar de rock habanero.

En un post de Facebook, Gabriel Jarquín Velázquez, un artista gráfico cubano relató cómo, en una visita de hace una semana al Submarino Amarillo, una pareja de ancianos se paró y sacó la bandera confederada, sin que nadie hiciera nada para impedirlo.

“Yo tuve solo la grandísima paciencia de irme y no hacer un espectáculo con estos racistas de pocas luces. Espero que los de seguridad, como afrodescendientes al igual que yo, hallan hecho su trabajo y terminaran con una manifestación de odio como esta, vaya solo por respeto a sus ancestros”, comentó indignado Jarquín Velázquez.

En el extenso post, el joven narró como la visita nocturna al conocido establecimiento se fue convirtiendo en una experiencia desagradable, en primer lugar por los excesivos precios y el mal gusto y, luego, por el incidente con la bandera.

“Ayer fue la primera vez que visité el Submarino Amarillo. Desilusión total. Esperaba bandas tocando música de su catálogo propio y no covers. Para eso me iba a un karaoke, la verdad. Para sentarse había que reservar, ni que fuera un teatro, pero en fin son sus reglas. Por otro lado, unas chicharritas 350 pesos. El cubalibre a 150 en un pomo de mayonesa pequeña reciclado a modo de vaso, bueeeno... no está tan mal, ¿no?”, ironizó el joven.

Jarquín Velázquez dijo que para rematar la mala noche el incidente racista tuvo lugar sin que nadie pareciera percatarse de la gravedad del hecho.

“Pero de la nada se ha parado una pareja de ancianos con esta banderita que representa al Sur de América antes de la Guerra de Secesión, donde el bando esclavista perdió contra los yanquis del norte industrial y progresista que seguía la línea de respeto a los derechos del hombre según la declaración de estos en la Revolución francesa”, comentó

“Demoró cerca de 3 siglos para que los africanos y sus descendientes dejaran de ser marginados, explotados, ultrajados como esclavos Entonces aquí está esta pareja desconociendo(?) 200 años de lucha contra el racismo y la esclavitud en la cara de todos los presentes y nadie hacía nada para impedirlo”, agregó.

La bandera confederada, que representó al bando esclavista sureño en la Guerra Civil estadounidense, se ha convertido en un símbolo del supremacismo blanco y el odio racial EE. UU.

Su uso ha sido prohibido por algunos estados e instituciones públicas a la vez que el retiro y la sustitución de los símbolos confederados se ha convertido en debate nacional en un país cada vez más polarizado.