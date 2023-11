Seidy La Niña reacciona a comentario de una seguidora: "Cuidado con el racismo que llevamos por dentro"

Seidy La Niña no dejó pasar la ocasión de reaccionar al comentario de una seguidora a un vídeo de un momento de una reciente actuación.

"Todo estuvo bien hasta que salieron las blanquitas" junto a un icono de risas fue el mensaje de la seguidora en un post de la cantante compartido este lunes.

"Cuidado con el racismo que llevamos por dentro", reaccionó casi enseguida Seidy que, además, quiso dedicar un vídeo exclusivo al asunto.

"Discúlpame pero tengo que exponer este comentario", comenzó su respuesta la cantante cubana, radicada desde hace 25 años en Estados Unidos.

"Señores, después decimos que los blancos son los racistas y aquí está el ejemplo perfecto, en este comentario", dice mientras caminaba abrigada por el parque.

"¿Qué tiene que ver que mis bailarinas sean blanquitas? ¿Por qué no podían ser blanquitas? ¿Por qué tenían que solamente ser negritas, mulaticas, jabaítas? Ellas también tienen sabor. Ellas también bailan super bien. A ver, ¿por qué no?", añadió en su respuesta.

"Esto es uno de los comentarios super mega racistas que yo he recibido en mis páginas; de una persona de color, o sea, de una persona negra, o sea de una persona como yo", continúo.

"Y después de todo, que es lo más bonito del caso, queremos igualdad, pero señores, sabemos lo que pasó en los antepasados con el racismo, y que todavía existe, que todavía existe, pero si nosotros mismos los negros no seteamos* el ejemplo, a dónde vamos a parar?", opinó en sus palabras.

"Los blancos también tienen sandunga y no pienso discutirlo con nadie", cerró con una broma su vídeo que provocó miles de likes y cientos de comentarios.

"Dios mío, cuánta estupidez se habla en las redes empezando por los mismos artistas"; "Muy bueno tu comentario, te felicito eres alguien especial, no importa el color que tengamos nuestro valores y principios son los que importan, al final todos somos hijos de Dios"; "Total mi amor, son mujeres y además tú eres una inspiración en aceptar a las personas por su talento y no por su color. Te Amo hermosa", "Disfruten y dejen disfrutar q la vida es muy corta y hoy estás bien mañana no se sabe", se lee entre las reacciones de sus followers.

Antes de este post, Seidy La Niña había compartido otro donde avisaba que su nuevo tema "Putiña", estaba próximo a ver la luz.