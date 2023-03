Exmaratonista Ignacio Alberto Cuba: "Nadie quiere que le regalen sino que le paguen y ¿qué paga Cuba?"

Tres de agosto de 1991. Muy temprano, antes de que saliera el sol, un amplio grupo de corredores se alistaba para tratar de ganar las primeras medallas del atletismo en los oncenos Juegos Panamericanos de La Habana. Uno de esos andarines era el cubano Alberto Cuba.

Dos horas 19 minutos y 27 segundos después de la arrancada entraba victorioso a la meta el villaclareño, quien aportaba así el primer metal dorado del deporte cubano a la cita continental.

Multicampeón de la maratón y media maratón de La Habana, medallista en Juegos y Campeonatos Centrocaribeños, cuarto en los Panamericanos de Mar del Plata 95, nuestro entrevistado de hoy vive en la ciudad holandesa de Utrecht, situada a 40 kilómetros de Amsterdan.

Yo tomé la decisión de desertar y el 6 de enero de 2015 pedí asilo político en el aeropuerto de Schiphol en Amsterdam, Holanda, donde estuvimos de tránsito proveniente de África.

Lo tenía planificado. Los maltratos que recibí después de que salí del equipo nacional me hicieron tomar esa difícil decisión. Yo estaba de misión como entrenador en Yibuti y aquello era una cárcel, que si entrega el pasaporte, que si ve a las actividades políticas, que si el embajador tenía que revisar mis resultados, que si el del Partido o el de la Juventud tenían que estar al tanto de tus idas y venidas ¡porque solo para eso están! Eso es esclavismo moderno.

Tú no sabes lo que son las misiones para los cubanos, médicos, deportistas, lo que sea. En mi caso, otro ejemplo: “no puedes hablar con los marroquíes que son enemigos de Cuba”. Señor mío, el que está a mi lado es marroquí, es mi compañero, mi amigo. ¿Qué me ha hecho? Pues claro que comparto con él. Así que no lo pensé y en donde primero paró el avión me quedé. Fue en Holanda, donde me trataron y me tratan muy bien, como un ser humano.

Exmaratonista Ignacio Alberto Cuba / Cortesía CiberCuba

¿Qué hiciste? ¿En qué trabajas, has sido entrenador?

Aquí se vive muy bien, se gana buen dinero. No he podido ser entrenador porque no es fácil dominar este idioma jajajajaja; pero he trabajado como dependiente de una cafetería, obrero de una fábrica de acero y también he enseñado a varios corredores, no oficialmente.

Pienso que en julio iniciaré un proyecto para entrenar a personas adultas que quieren mantener su salud. Seguramente ahí triunfaré, ya con un poquito de holandés en mis espaldas.

Naciste en el Condado de Santa Clara, te criaste en La Timba en La Habana, dos barrios populares, céntricos, populosos, de mucha vida. ¿Influyeron en tu modo de ser?

Claro que sí. Nos fuimos muy pequeños del Condado pero en la Timba lo mismo corríamos que jugábamos pelota, fútbol, practicábamos lucha, boxeo. Había masividad. En la misma Secundaria José Luis Arruñada, los profesores se desvivían porque sus muchachos practicaran deportes. Nos embullaban. Todo era sano, alegre, espiritual.

Al principio, mis padres nos pusieron en judo a mi hermano Alexis y a mí pero el profe nos dijo que el somatotipo nuestro era de atletismo. Mi mamá no perdió tiempo y empezamos a practicar en la Ciudad Deportiva con Juan Gualberto Bacallao. Tenía 11 añitos.

¿Perteneces a la pirámide del alto rendimiento?

No, no soy fruto de la pirámide a pesar de haber practicado siempre deportes. Salí de la Ciudad Deportiva a un equipo nacional. ¿Por qué? Por los excelentes entrenadores que allí había (Cárdenas, Rafaela, Correa, la mayoría pertenecientes al Instituto Superior de Deportes Fajardo) que en nada tenían que envidiar a los de centros de alto rendimiento.

Además, a mí nunca me gustó estar becado y menos las escuelas al campo. Creo que soy rebelde por naturaleza y las órdenes no me gustan, menos a esa edad. Te digo más, tampoco me gustaba el equipo nacional. Ese encierro ¡uff! Pero si quería ser un buen corredor no quedaba de otra.

¿Por qué, a pesar de haber tenido Cuba una época de oro en cuanto a maratonistas se refiere no existen ahora corredores de esa estatura? ¿Qué ha pasado?

Tú haces preguntas que sólo tienen una respuesta: todo ha ido a peor. Te menciono algunas figuras que han sido olvidadas pero que ofrecieron un esplendor en su momento.

Entre las damas, Emperatriz Wilson, Maribel Durrutí, Sergia Martínez, Yesenia Centeno, quien siendo ciudadana española estampó los mejores tiempos de Cuba, Milagros Rodríguez, Isabel Arias. El maratón femenino cubano gozaba de una excelente salud. Todo se ha perdido.

Por los hombres, Radamés González, bronce en la maratón de los Panamericanos Habana 91, Andrés Chávez, mi hermano Alexis, Ángel Rodríguez, Hiram Dutrié que corrían entre 2 horas 20 segundos, 2 horas 17.

En tu específico caso que fuiste la figura de la maratón de la Habana 91 y tus cronos te avalaban para grandes rendimientos internacionales. ¿Qué pasó?

No quiero hablarte de mí solamente; incluyo a Alexis, a Angelito, etc…Teníamos calidad suficiente para haber subido a podios olímpicos y mundiales, incluso, en la calle había corredores con sobrada calidad. ¿Qué pasó? Sencillo: no existían las condiciones para el entrenamiento requerido, los técnicos a ese nivel estaban equivocados en muchas de sus enseñanzas.

Exmaratonista Ignacio Alberto Cuba / Cortesía CiberCuba

Te pongo un ejemplo. ¿Cómo es posible que quince días antes de correr un maratón internacional (42 kilómetros y 195 metros) me pongan a hacer un tramo de 35 kilómetros para eliminarme para la competencia. ¿Cuántos maratones corrí? Y no era solo conmigo.

¿Resultado? Acabaron con nosotros, nos destruyeron tácitamente hablando, dos maratones en menos de un mes. ¿Te imaginas Julita correr 35 kilómetros para después hacer 42? Hasta los que no saben de atletismo pueden sacar sus conclusiones.

Fue así que, cuando yo me gradué de la Licenciatura y me puse a entrenar niños, analicé los errores que se cometieron con nosotros y lo peor es que se siguen haciendo; por eso ¿qué fondo va a haber?

¿Cuál es tu opinión de las distintas carreras de fondo que se organizan u organizaban, Marabana, la Terry Fox, la Cacahual- Plaza?

¡Ay por Dios! Marabana es una gran mentira. Ese proyecto no desarrolla el fondo, pues sencillamente es un recorrido prácticamente para los turistas, aunque muy “cruel” por la humedad, viento, salitre, aire, altas temperaturas y es el único que está certificado en la World Athletic; o sea, es el único en el que se reconocen las marcas. Esto no sucede con los demás, pues no están certificados.

Le hemos explicado a Carlos Gattorno, su director histórico, que cambie el recorrido, pero no lo hace. Sobre la Terry Fox ofrece informaciones no creíbles, van alumnos de escuelas a que caminen para inflar la participación, sus fines son recreativos ¿qué aporta al fondo sino no hay competitividad?

En la carrera 10 de octubre. Corren 400 personas, el resto son estudiantes que van a caminar. En mis tiempos había carreras en Manzanillo (15 kilómetros), la del periódico Adelante en Camagüey, muy buena; el fin de semana de marcha y maratón en Sancti Spíritus; en Caibarién, el Campeonato Nacional de Marcha y la mejor la acogía San José de Las Lajas, una maratón con todas las de la ley; en Pinar, en Varadero…

Eso ayudaba al fondo y al medio fondo. Eso lo dirigía la comisión nacional pero desde que Gattorno y su proyecto se adueñaron de todos los maratones, la situación empeoró.

Ni qué decir de lo que se necesita para mantener al corredor de fondo amén de la alimentación, las zapatillas, el gimnasio. Te voy a hablar de mí que viví esa segunda década de 2000. Yo tenía gimnasio de pesas porque lo compré, tenía vallas porque los padres me las hicieron, tenía lo mío porque lo luchaba y así y todo, fui víctima de robos. ¿Para qué contarte? ¿Dónde estaban los custodios, dónde los jefes del Fajardo? ¡Ah, pero Alberto Cuba era conflictivo!

Exmaratonista Ignacio Alberto Cuba / Cortesía CiberCuba

Alberto, yo reflejo tu opinión pero ¿por qué entonces hubo tantos maratonistas de talento, dónde están aquellos técnicos? Muchos eran jóvenes. Alguno tiene que haber talentoso.

Y yo la respeto pero no es lo mismo estar fuera que dentro. El problema mayor proviene de la desintegración de la base de fondo y medio fondo de Villa Clara. Ahí está la génesis del problema.

Además, existen técnicos no aptos que siguen ahí manteniendo su mismo añejo sistema de entrenamiento; por sus manos han pasado decenas de atletas ¿y qué resultados tienen?

Ah pero botan al corredor y mantienen al preparador. Son entrenadores vitalicios; un mal que caracteriza al atletismo cubano. Los hay muy buenos, excelentes, con resultados al máximo nivel, pero… y los que nunca ganan nada ¿qué pasa?

Te hablo de la actualidad: corredores que hacían 9 minutos en determinado tramo y tras el entrenamiento hagan 9,40 ¡eso es inconcebible! Están equivocados y hablo con la base que me dan las consultas que me hacen a diario personas muy cercanas y que conocen del tema. Yo no digo mentiras.

Por ejemplo, ¿cómo hoy vas a mandar a correr un kilómetro por la mañana y luego hacer una sesión de pesas y mañana correr un tramo de capacidad de trabajo de 400 metros? Eso no lo hace nadie. Hay otros preparadores que pudieran ser subidos a la selección pero no los llaman.

Y no te hablo de ahora solamente. Yo podía haber sido un gran corredor de medio fondo y fondo, igual que mi hermano Alexis, Ángel Rodríguez, los hermanos Juan Antonio y Juan Ramón Conde y Juan Jesús Linares. Los métodos de entrenamiento no eran buenos, amén de no contar con el calzado idóneo, la alimentación adecuada.

¿Por qué no proliferan en Cuba los corredores de 5 mil y 10 mil, ni siquiera de mil 500?

Mira, los cubanos somos fuertes, rápidos, resistentes pero cuando esos corredores llegan al alto rendimiento se encuentran con el impenetrable muro de la incapacidad de los entrenadores. En mi época eran más de 15 los corredores de 5 mil con menos de 14,20.

Eran alrededor de 10 los que cronometraban menos de 3,45 minutos en 1,500 pero sin competencias, con una mala preparación y un entrenador como Nelson ¿qué podían hacer?

En 3,000 con obstáculos brillaban los Conde, Linares, Angelito, Diosdado Morfa; eran como 10 corredores por debajo de 8,50 minutos en mi época y ninguno pudo ascender a un podio mundial. Yo soy un hombre libre que nunca me he callado y ahora menos. Que me digan si no es verdad lo que digo.

Cuando comienzas no existía la base de Villa Clara; sin embargo, he leído declaraciones tuyas en las que hablas de su importancia. ¿Qué representó para ti esa base en relación con tus resultados?

Lo primero que te puedo decir es que esa base la quisieron hacer en el parque Lenin, pero luego en 1987 la redirigieron hacia la zona central que resultaba geográficamente muy buena. La idea proviene de Abelardo Montiel, un distinguido técnico villaclareño, quien entrenaba a Edel Oliva en la marcha, Juan Ramón Conde y Juan Linares en 1,500, 3,000 steeplechase y 5,000. Tenía muchos prospectos.

Así, esa base toma carácter nacional aunque nunca existieron suficientes recursos para sostenerla; incluso, había desvío de los mismos. Los muchachos pasaban mucho trabajo. Entonces, en lugar de cortar las violaciones, lo mal hecho ¡ah no! transcurrió el tiempo y ¡a cerrar se ha dicho! Y así, tras más de 15 años de irregularidades, en 2011 la base fue cerrada y sus atletas trasladados para el estadio Panamericano.

Entre ellos estaban Andy González, campeón panamericano en 800, José Alberto Sánchez Cairo, bronce en Juegos Centro y Panamericanos en 3,000 con obstáculos y Dailí del Monte, plata en la maratón regional.

¿Consideras que te retiraste temprano?

Une a todas las dificultades que siempre padecí el hecho de que en Cuba te exprimen cuando joven y ya para ellos con 30 años eres viejo. Yo hubiera dado para más. Los grandes del mundo refrendan sus mejores actuaciones entre los 30 y los 40; mira los kenyanos, los etíopes que son los reyes del largo aliento pero ¿qué aliciente me quedaba?

A propósito de eso sé que el etíope Haile Gebrselassie, tu maratonista favorito, se retiró a los 42 años.

Para mí el “corredor de corredores” es lo máximo que he visto en mi vida: corría desde los 800 metros hasta la maratón y en todo fue bueno, campeón olímpico, recordista mundial, titular del orbe… Por supuesto no obvio a Emil Zátopek, Abebe Bikila, Carlos López, Kenenisa Bekele, Dennis Kipruto Kimetto pero el mío es Haile y mira qué longevo fue. Aquí lo hubiesen retirado a los 30 jajajajaja.

En más de una ocasión te escuché decir que “sin base no hay edificio” ¿eso ha pasado con el fondo cubano?

Por supuesto, ¿a quién se le ocurre construir una casa sin cimientos? Yo trabajé en la base; a mí no pueden hacerme cuentos: no hay áreas especiales, no hay pre EIDES, no hay ESPAS, no hay ESPAS militares, no hay DINAMO, no existe un convenio INDER-Educación. Como si estuvieran divorciados, cada uno tira para su lado.

Antes salíamos de la secundaria a las 2 de la tarde y nos íbamos a entrenar para la Ciudad Deportiva. ¿Ahora?, salen a las 4 y ¿para dónde van? Todo es mentira: no hay áreas masivas, no hay implementos, no se puede jugar de noche porque no hay luminarias, las instalaciones en su mayoría están muy deterioradas. Las pistas que antes eran muy cuidadas, están destruidas. Las del estadio Panamericano, recién instaladas, son prácticamente las únicas que sirven.

Y me pregunto yo. Con todo el dinero que el campo y pista ha proporcionado y proporciona con los premios que año tras año ganan nuestros atletas ¿cómo es posible que en todas las provincias o al menos, por regiones, no haya pistas de recortán?

La EIDE no está diseñada correctamente. Ellos dicen “tienes 20 plazas para el atletismo, 15 para el voleibol, 25 para la pelota. No te pases…” ¿Buscas talentos para futuros campeones o programas pares de zapatos?

Si no hay de dónde escoger porque ni áreas especiales existen ¿qué haces? Otra cosa: le exigen a buenos entrenadores que completen “su horario” dando clases de Educación Física en centros estudiantiles ¿qué es eso?

Oye Julita ¡ni los Juegos Nacionales Escolares son lo que eran! Están inflados. ¿Sabes lo que es que a cada provincia le den una cuota pírrica por deporte? El que tira bala tiene que correr 100 metros y el que lanza disco tiene que correr 400. Esos Juegos eran masivos, iban 2 ó 3 por evento ¿ahora? se quedan muchos que ni tienen el aliciente de una academia o una pre EIDE como antes porque no existen.

Todo esto está imbricado en la huida desesperada de talentos compitiendo por Portugal, España, Turquía y hasta en la luna si se pudiera.

Claramente. Ellos no quieren mirarse en el espejo de grandísimas estrellas que ni casa ni carro tienen. No son uno ni dos, ni sólo del atletismo. Yo mismo, ni refrigerador ni colchón tenía. Me dieron un apartamento vacío ¡dime tú! Y fui de los agraciados.

Eso de Atención a Atletas es una farsa. El deporte en el mundo es profesional. Nadie quiere que le regalen sino que le paguen y ¿qué paga Cuba? ¿Cuánto le debían a la discóbola Yaimé Pérez Téllez “la rusa”, campeona mundial, medallista olímpica, ganadora de dos Ligas del Diamante? ¡Tres años de premios!

No los dejan insertarse en los clubes extranjeros y, en muchas ocasiones, no les permiten entrenar con el técnico que prefieren. Ejemplos sobran. Por eso ninguno sueña con su bandera; para la mayoría, eso quedó detrás. Es triste pero es a lo que se han visto conducidos.

¿Extrañas Cuba?

Por supuesto; algún día regresaré, abrazaré a mi hija que ya tiene 27 años, le pondré flores a la tumba de mis padres, compartiré con mis amigos, pasearé por el Malecón, pero… ¡volveré a Holanda donde lo he podido lograr todo, sobre todo mi libertad!

Alberto Cuba mantiene en su poder la mejor marca nacional de la maratón con 2 horas 10 segundos 53 centésimas establecida en Mérida, Yucatán, México en el año 1992.