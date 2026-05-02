Campeona cubana de natación no podrá participar en los Juegos Centroamericanos: Mira por qué

La nadadora cubana Dainé Pedré anunció este viernes que no participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, no por falta de nivel deportivo, sino porque el Estado cubano no pudo enviarla al único torneo clasificatorio al que tenía acceso.

En un video publicado en su perfil de Instagram, la atleta habanera de 20 años explicó que su única vía para clasificar era participar en el Open de República Dominicana, pero la crisis política y económica del país se lo impidió.

«La única vía en que podía clasificar era yendo al Open de República Dominicana. Pero lamentablemente no pude ir por la situación política y económica del país. Simplemente no me pudieron enviar», declaró.

Pedré había regresado al alto rendimiento después de dos años de alejamiento, con un objetivo claro: llegar a los Centroamericanos. «Después de dos años lejos del alto rendimiento decidí volver a nadar. Volví con un objetivo claro, clasificar para los centroamericanos», afirmó en el video.

Lo que más duele, según sus propias palabras, es que el problema no fue deportivo. «Lo más triste es que no fue por falta de nivel, sino por falta de oportunidad», señaló la nadadora especializada en estilo pecho y combinado individual.

Según reveló, supo de su exclusión hace aproximadamente dos meses. «Lo supe hace ya dos meses atrás que toda mi preparación había sido en vano, todas esas horas de entrenamiento, camino recorrido para poder llegar a los entrenamientos y cada sacrificio fue opacado por la situación política y económica que atraviesa mi país», escribió en la descripción del video.

El palmarés de Dainé Pedré respalda su nivel competitivo. En los V Juegos del Alba de Venezuela 2023 fue la máxima ganadora de medallas para Cuba, con dos oros en 200 m y 400 m combinados individuales y una plata en 200 m pecho, convirtiéndose en la primera nadadora cubana campeona en esos Juegos.

Antes, en los I Juegos del Caribe de Guadalupe 2022, había conquistado plata en 200 m combinado individual y bronce en 100 m pecho.

El caso de Pedré no es aislado. La crisis del deporte cubano ha golpeado a figuras de mayor trayectoria: la mejor nadadora cubana, Elisbet Gámez, se alejó de las piscinas en 2024 por razones similares de agotamiento y falta de condiciones.

Para los Juegos de Santo Domingo 2026, Cuba clasificó apenas cuatro nadadores cubanos para la competencia en piscina: Vladimir Hernández, Yadiel Estrada, Laurent Estrada y Andrea Becali, todos por plazas asignadas automáticamente en el manual técnico de COSADO, sin haber asistido a ningún clasificatorio.

Este panorama refleja el deterioro sistemático del deporte de alto rendimiento en la Isla. Mientras China dona implementos deportivos a Cuba como gesto simbólico, la realidad es que atletas con nivel para competir internacionalmente no pueden viajar a los torneos clasificatorios por falta de financiamiento estatal.

Pedré, sin embargo, no cerró la puerta. «Sí, claro que me dolió, claro que me molesta, pero lamentablemente la solución no la tengo en mis manos. Esta vez no se pudo, pero esto no se acaba aquí», concluyó. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 se celebran del 24 de julio al 8 de agosto.