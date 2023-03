La esposa de Osmani García, encargada del impresionante cake de bodas de Lele Pons y Guaynaa

Lele Pons y Guaynaa vivieron un día mágico el pasado 4 de marzo al celebrar su boda en Miami. Una velada inolvidable llena de momentos emotivos en la que no faltó la música ni tampoco los dulces. La pareja tuvo un impresionante cake en sus nupcias, un gran pastel de bodas que se encargó de crear la esposa del cantante cubano de música urbana Osmani García.

La empresa de pastelería que posee Laura se ha convertido en una de las casas de dulce de referencia en la Ciudad del Sol y en su lista de clientes encontramos muchos nombres de famosos. Maluma, Jennifer Lopez, Maluma o Natti Natasha son algunas de las estrellas que han contado con las creaciones de Divine Delicacies Cakes para sus fiestas.

Y los últimos en contar con el talento de Laura para los dulces fueron los recién estrenados marido y mujer Lele Pons y Guaynaa, cuya boda fue endulzada con una de sus impresionantes creaciones.

Según explicó la esposa del reguetonero cubano en el perfil de su empresa, la tarta era de 11 niveles, todo pastel con sabores vainilla con dulce de leche, guayaba, chocolate Godiva con Nutella. Las iniciales que vemos en las imágenes fueron hechas con cristales Swarovski mientras que los detalles con flores y perlas estaban hechas a mano.

"Todavía recuerdo hace dos años cuando cree 'Se te nota Cake for Lele & Guaynaa', celebrando la canción que alcanzó los 20 millones de visitas Lele me dijo: "Tú harás mi pastel de bodas un día"", recordó Laura junto a uno de los posts haciendo referencia a cuando años atrás hizo un pastel para la pareja, quienes volvieron a contar con ella para este día tan importante para ellos.

Como se aprecia en las imágenes, la "Belleza de 10 pies de altura" era de color blanco y no le faltó detalle. La pareja de cantantes también presumieron de tarta en una de las fotos que colgaron en Instagram. En una de las imágenes les vemos felices y sonrientes al lado del pastel de bodas.

Osmani García no dejó de presumir el talento de su esposa y su suegra para la repostería y en su cuenta de Instagram colgó un vídeo enseñando al detalle el dulce.

"No es que me ciegue el que sean mi esposa y mi suegra, pero son las mejores del mundo haciendo tartas (para mi lo son). Esto es demasiado, ya les dije que esto no es normal. Hasta yo estoy feliz y el cake no era mío", comentó el intérprete.

La boda de Lele Pons y Guaynaa tuvo lugar el pasado 4 de marzo en Miami y acudieron algunos de los rostros más reconocidos del mundo del entretenimiento, entre ellos, Natti Natasha, Becky G, Paris Hilton, Steve Aoki, Sebastián Yatra o Chayanne.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.