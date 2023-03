Limitan la venta de combustible en gasolineras de Villa Clara

Las autoridades de Villa Clara limitaron la venta de combustible en las gasolineras de ese territorio como consecuencia de la crisis de existencia actual.

En el caso de los autos la venta se regula a un máximo de 30 litros, 20 en el caso de las motonetas y 10 para las motos, informó Yudit Hernández Carrazana, coordinadora de Programas y Objetivos de la Gobernación en Villa Clara, en declaraciones recogidas por la emisora local CMHW.

Asimismo, queda prohibida la extracción de combustible por recipientes, salvo en casos excepcionales autorizados por los gobiernos locales, que también asignarían hasta 5 litros de gasolina a los propietarios de plantas eléctricas, agregó la funcionaria.

Hace unos días atrás, una joven defensora del régimen cubano dio cuenta de las largas filas de autos para comprar gasolina en Villa Clara.

La mujer lamentó en las redes sociales que debido a la falta de combustible no pudo llevar a su abuela de 84 años a visitar el mausoleo del Che Guevara en Santa Clara.

“Buscamos gasolina y no había, por suerte habíamos comprado el día anterior para prepararnos para el viaje. Qué sorpresa nos esperaba, en ningún CUPET de la carretera encontramos combustible. En unos porque no había combustible, y en otros no había corriente. Llega el kilómetro 259 con tremendo susto en el corazón, casi no llegamos y como era de esperarse una cola de 50 carros”, denunció.

En noviembre, pasado trascendieron también regulaciones para comprar gasolina en Holguín.

Una imagen en las redes documentó una cola de holguineros que se organizó en una gasolinera de la provincia oriental para comprar combustible para sus plantas eléctricas, las que debieron portar consigo para “tener derecho” a comprar la gasolina.

Fuentes consultadas por CiberCuba confirmaron que solo venden 5 litros por planta y que a la gasolinera hay que llevar el carnet, la propiedad y la planta eléctrica, para poder comprar el combustible. Otras indicaron que era suficiente con aportar la propiedad o llevar la planta.

La cola en Holguín se produjo solo unos días después de que Cuba-Petróleo (CUPET) informara que no se contaba con la disponibilidad de combustible en el territorio nacional para abastecer a las gasolineras.