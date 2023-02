Defensora del gobierno cubano ve frustrado viaje al mausoleo del Che en Santa Clara por falta de combustible

Una joven defensora del régimen cubano lamentó que debido a la falta de combustible no pudo llevar a su abuela de 84 años a visitar el mausoleo del Che Guevara en Santa Clara.

Jany Garrido Vandama, quien trabaja según su perfil de LinkedIn como especialista en seguridad informática en ETECSA, relató cómo fue la odisea de su viaje en auto desde La Habana para tratar de llegar al monumento.

“Buenas, les comento que no es fácil hasta donde hechos llegado, mi abuela tiene 84 años y quería ver el monumento del Che en Santa Clara, y vinimos en un carro, mi mamá mi abuela, mis dos hijos mi esposo y yo, si empezamos hoy lo que sería en nuestra imaginación una tremenda aventura”, comienza su post en Facebook.

Facebook / Jany Garrido Vandama

“Buscamos gasolina y no había, por suerte habíamos comprado el día anterior para prepararnos para el viaje. Qué sorpresa nos esperaba, en ningún CUPET de la carretera encontramos combustible. En unos porque no había combustible, y en otros no había corriente. Llega el kilómetro 259 con tremendo susto en el corazón, casi no llegamos y como era de esperarse una cola de 50 carros”, continúo la joven

De esta manera, la joven y su familia quedaron estancados en una larga fila de autos para comprar combustible de la que dio cuenta en una imagen.

“Para no hacer larga la historia, seguimos en la cola y mi abuela no va a poder ver su monumento, vinimos hasta aquí a hacer cola, aunque les parezca mentira en dichos CUPET lo que hay es especial solo para carros de la renta”, lamentó.

Finalmente, la joven explotó y terminó criticando al régimen del que hasta hace poco era defensora.

“Esos no hacen la cola y tampoco tienen el problema de llegar a su destino con el corazón en la boca, Cuba no avanza y a los que nos duele son a todos los cubanos que somos discriminados y maltratados en nuestrq propia patria”, se quejó

Garrido Vandama terminó comparando al gobierno cubano con un marido maltratador.

“El estado, el gobierno y las instituciones son como el marido que te golpea, que te agrede, que no te respeta, que no piensa en tus necesidades, y el pueblo es la mujer enamorada que espera y cree con todas sus fuerzas que el esposo va a cambiar”, dijo.

“Todos sabemos cómo terminan los casos de violencia doméstica, muchas veces con la muerte de las víctimas. Con mucho mucho dolor en mi corazón les digo sí, Cuba duele de verdad”, concluyó.

En los cometarios al post de la joven, algunos amigos celebraron que finalmente pudiera ver la realidad cubana más allá del velo de la propaganda oficialista.

“No se ve hasta q no te toca de cerca, ¿¿eh??”, cuestionó una internauta.

“Se defiende hasta que nos dan duro en la cara con lo mismo que defendemos”, comentó otro amigo.