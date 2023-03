Héctor Noas anuncia estreno de serie en Star+ junto a Luis Alberto García

El actor cubano Héctor Noas anunció este miércoles el estreno de la serie "El Grito de las Mariposas", en la que participa junto a su compatriota y colega Luis Alberto García.

Héctor compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que está caracterizado para el personaje del dominicano José Arismendy "Petán" Trujillo, quien fuera ministro de Comunicaciones y pionero en la creación de la televisión en su país.

"A partir de hoy 8 de marzo 2023, quienes tengan la posibilidad de acceder a la plataforma Star+, no se pierdan esta excelente serie 'El Grito de las Mariposas'. Un elenco de lujo en una serie cuidada al detalle. De esas que marcan un antes y un después. Abrazos para todos", escribió.

Colegas de profesión como Laura Ramos, Raquel Rey, Laura de la Uz, Vladimir Cruz y Carlos Gonzalvo felicitaron al actor en este nueva empresa y le desearon éxitos.

En "El Grito de las Mariposas", Luis Alberto García interpreta el papel del exdictador de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó entre 1930 y 1961.

Basada en hechos reales, la ficción está ambientada en la República Dominicana de los años 50 y el argumento gira en torno a la historia de las hermanas Mirabal, asesinadas por el régimen de Trujillo un 25 de noviembre, día en que se conmemora cada año el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Además de Noas y García, trabaja la cubana Alina Robert, quien interpreta a Patria Mirabal, una de las tres hermanas asesinadas.

"Las hermanas Mirabal han sido un regalo en mi vida. Es la segunda vez que me sumerjo en su historia y no hacen más que regalarme enseñanzas y experiencias engrandecedoras. Esta vez Patria Mirabal me lleva de la mano en un viaje histórico", dijo.

La serie hispano-argentina de 13 capítulos cuenta además con la actuación de los españoles Belén Rueda, Mercedes San Pietro, Susana Abaitua, así como la dominicana Sandy Hernández.

Está disponible en Star+, la nueva plataforma de Disney para América Latina, y será distribuida por Filmax en España y el resto del mundo.

