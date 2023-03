El Niño y La Verdad agradece regalo a vecina de Buena Vista: "Jamás pensó que le tocaría la puerta"

El cantante cubano Emilio Frías, líder de la agrupación El Niño y la Verdad, fue a la casa de una anciana en La Habana a darle las gracias por un regalo que le hizo.

Emilio relató que al visitar a su abuela al barrio de Buena Vista, en el municipio Playa, donde nació y se crió, ella le entregó un presente y una nota. El obsequio era una imagen de Eleguá, una de las deidades de la religión yoruba de la que él es devoto.

"La nota decía: 'Este regalo te lo hice con mucho amor, porque sé que amas tu música y tu religión, soy fanática fanática de tu música. Solo a cambio de darme las gracias", relató el músico en su muro de Facebook.

Captura de Facebook / El Niño y la Verdad

"Tal vez Candelaria [el nombre de la anciana] jamás pensó que le tocaría la puerta de su casa para decirle: 'Mi negra, gracias'. Su reacción fue más linda que el regalo", añadió Frías.

El cantante aprovechó para felicitar a todas las mujeres del mundo en su día.

"A mi madre, mi abuela, mi mujer, mis hijas y a todas las guerreras que me siguen, me apoyan y me regalan tantas muestras de amor a diario. Ustedes son lo más grande de este mundo, Dios bendiga a las mujeres", afirmó.

El Niño es un gran devoto de Eleguá, incluso, le cantó en una ocasión.

En 2017 estrenó "Con Eleguá y con Orula", un tema dedicado a ambas deidades.

