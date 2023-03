Recibe ayuda para celebrar cumpleaños de su hijo la cubana madre de tres niños que vive en la calle en Hialeah

La cubana que durante el día deambula por la ciudad de Hialeah junto a sus tres hijos menores de edad porque no tienen dónde vivir, empezó a recibir ayudar de la comunidad y este miércoles incluso pudo celebrar el cumpleaños del menor de sus hijos gracias a la solidaridad de una guardería en Coral Gables.

“Enseguida dije, wao, yo tengo tantos cuatro años que celebrar donde trabajo, me voy a dar a la batalla. Llamé a mi staff, a mi directora y me lancé a la batalla de localizar a la mamá. Llamé a la iglesia, me dieron su número de teléfono y nos movimos”, relató en declaraciones a Telemundo 51 una cubana que se encargó de organizar junto a otras personas una hermosa fiesta de cumpleaños para el pequeño Daniel.

“Queríamos que el cumpleaños del niño no pasara por alto. Sus cuatro añitos tan importantes para su crecimiento, pero aún más porque se trata de su primer cumpleaños en nuestro país”, añadió la entrevistada.

Imágenes de la celebración compartidas por el citado medio de prensa muestran que Daniel, aunque al principio se mostró un poco penoso y tímido, disfrutó de su fiesta, en la que hubo cake, globos, juegos, regalos y la presencia de otros niños de su edad.

Daneilis, la madre holguinera de 34 años que este miércoles hace un mes arribó como balsera junto a sus hijos a Florida, se mostró agradecida por esa y por otras muestras de apoyo que ha recibido en las últimas horas, entre ellas cubanos que se han acercado a darles alimentos u otros tipos de ayuda.

“Me siento feliz porque, aunque no hubiese podido darle yo personalmente nada, todos han colaborado para su cumpleaños. El mejor regalo para mi hijo fue traerlo a este país, que es un país libre”, dijo la cubana.

“He podido ver que me están ayudando, me están dando aliento”, concluyó Daneilis, quien no tiene familia en Florida.

En declaraciones anteriores a la prensa la mujer explicó que una pastora que le había prometió que al llegar la ayudaría, una vez que intentó contactarla tras arribar a suelo estadounidense, no contestó, lo que la llevó a verse en la calle sin recursos y con tres menores de edad a su cargo.

La madre holguinera consiguió pernoctar con sus hijos de cuatro, ocho y 16 años en la iglesia Rescate, en la 10 calle y la avenida 4 del este de Hialeah, pero durante el día no puede permanecer en el lugar, lo que la llevó a fecuentar un parque. Sus tres hijos ya están ubicados en escuelas.

A pesar de la delicada situación que atraviesa, la cubana ha asegurado que prefiere permanecer en estas circunstancias antes que regresar a Cuba. Dice que en Estados Unidos se siente atendida, tiene libertad y sus hijos tienen un futuro. En declaraciones anteriore subrayó que no pierde la fe y que su sueño es tener un trabajo para poder sacar adelante a sus hijos.

El concejal de Hialeah, Jesus Tundidor, la visitó y se comprometió a ayudarla en sus trámites legales para obtener el asilo. No obstante, este mismo miércoles Daneilis recibió la mala noticia de que sobre ella y sus hijos pesa una orden deportación.